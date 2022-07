Nordisk juniorlandskamp og baltisk/nordisk U23-mesterskap skal foregå i svenske Malmø lørdag 16. og søndag 17. juli. Norges Friidrettsforbund har gjort et uttak av utøvere som skal representere Norge i dette mesterskapet.

I U20-klassen er det stort sett tatt ut to utøvere i hver øvelse, mens det i de fleste øvelsene er bare tatt ut én norsk utøver i U23-klassen. På ingen av mellom- og langdistansene er det tatt ut mer enn én utøver av hvert kjønn i U23-klassen.



To mellomdistanseløpere er tatt ut til å løpe to distanser. Det gjelder Ingeborg Østgård og Benjamin Olsen som begge løper både 800 og 1500 m.



Erfaringsmessig så bruker Sverige å stille veldig sterke lag, og i og med at de har mesterskapet på heimebane i år, så er de nok favoritt til å vinne U20-landskampen.



Men norsk friidrett er inne i en medgangsbølge, og i U18-mesterskapet som ble avslutta i går, ble Norge beste nordiske nasjon med en 7. plass. Finland kom på 8. plass, Sverige på 11. plass og Danmark på 16. plass. Nå er det imidlertid de litt eldre som skal til pers.

Vi savner her Malin Hoelsveen som denne uken tok et EM-gull på 1500 meter i U18-EM. Vi antar det er fordi det er kun tatt ut utøvere over 17 år, Malin er 17.

En som debuterer i landslagssammenheng er Kristine Meinert Rød som slo igjennom som løper under NM i friidrett i juni. Hun tok der 4. plass på 10.000 meter og en 5. plass på 5000 meter. Hun får nå løpe med den norske flagget på 5000 meter i det nordisk/baltiske U23-mesterskapet. Også John Petter Stevik og August Da Silva Sveen er nye navn på landslaget.

Innenfor de lengste løpsøvelsene finner vi disse utøverne:

Kvinner U20:

800 meter: Ingeborg Østgård, FIK Ren/Eng. Anne Gine Løvnes, SK Vidar. 1500 meter: Ingeborg Østgård, FIK Ren/Eng. Ina Halle Haugen, IL Runar. 3000 meter: Maiken Homlung Prøitz, Sarpsborg IL. Anna Marie Sirevåg, SK Vidar. 3000 meter hinder: Thea Charlotte Knutsen, Varegg IL. Maiken Homlung Prøitz, Sarpsborg IL. 5000 meter kappgang: Maren Karlsen Bekkestad, IF Sturla.

Menn U20:

800 meter: John Petter Stevik, Kolvereid IL. Benjamin Olsen, Ullensaker/Kisa IL. 1500 meter: Esten Hauen-Møllerud Hansen, FIK Ren/Eng. Benjamin Olsen, Ullensaker/Kisa IL. 5000 meter: August Da Silva Sveen, Jotun IL. Mikkel Blikstad Thomassen, IK Tjalve. 3000 meter hinder: Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett. Vegard Warnes, Svorkmo N.O.I. 5000 meter kappgang: Andreas Døske, Haugesund IL.

Kvinner U23:

800 meter: Pernille Karlsen Antonsen, SK Vidar. 1500 meter: Selma Løchen Engdahl, IK Tjalve. 5000 meter: Kristine Meinert Rød, Oppegård IL. 3000 meter hinder: Vilde Våge Henriksen, Haugesund IL.

Menn U23:

800 meter: Kjetil Brenno Gagnås, Børsa IL. 1500 meter: Moa Abounnachat Bollerud, Sem IF. 5000 meter: Philip Anders Anthelme Massacand, IL Gneist. 3000 meter hinder: Jesper Lundin, BUL Tromsø Friidrett.



Kristine Meinert Rød fra Oppegård IL under NM friidrett i juni i år. (Foto: Samuel Hafsahl)

John Petter Stevik, Kolvereid IL, er også et nytt navn i landslagssammenheng. Han overbeviste nok uttaksutvalget da han tok en 5. plass på 800 meter under NM Friidrett, med tiden 1,50,71. (Foto: Samuel Hafsahl)



August Da Silva Sveen, Jotun IL, skal også få prøve seg i landslagsdrakten. Her under NM Junior i fjor. (Foto: Arne Dag Myking)