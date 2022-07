Britiske Eilish McColgan og japanske Ririka Hironaka la seg i tet fra start og passerte første 1000 m på moderate 3.05. Hellen Obiri lå noen meter bak også ved 2000 m som gikk på 6.09. Også den 3. kilometeren gikk i jevnt 3.04-tempo.

Etiopierne med kontroll

Etter 2/3 del av løpet unnagjort gikk etiopierene Letesenbet Gidey og Ejgayehu Taye opp i tet i bredden og kontrollerte feltet. Sifan Hassan var akkurat med på riktig side av splitten da feltet ble delt i to med ni løpere med i tetgruppa. Med fire runde runder igjen prøvde Hellen Obiri seg, men etiopierne svarte og beholdt styringen i front.

Hassan-opplegg

Sifan Hassan våknet og viste seg først fram med tre runder igjen. På siste runde virket det som en perfekt regi for den nederlandske stjernen, og ut på oppløpet var hun også i tet for aller første gang i løpet. Gidey svarte imidlertid umiddelbart på angrepet fra Hassan, og også kenyanerne Obiri og Kipkemboi hadde mer å gå med på de siste meterne og henviste Hassan utenfor pallen.



Siste runde gikk på 60 sekunder og med vinnertiden 30.09.94 var det henholdsvis 8 og 13 hundredeler som skilte til de to kenyanerne på sølv- og bronseplass.



10,000 Metres Women POS ATHLETE NAT MARK 1 Letesenbet GIDEY ETH 30:09.94 WL 2 Hellen OBIRI KEN 30:10.02 PB 3 Margaret Chelimo KIPKEMBOI KEN 30:10.07 PB 4 Sifan HASSAN NED 30:10.56 SB 5 Rahel DANIEL ERI 30:12.15 NR 6 Ejgayehu TAYE ETH 30:12.45 PB 7 Caroline Chepkoech KIPKIRUI KAZ 30:17.64 NR 8 Bosena MULATIE ETH 30:17.77 PB 9 Karissa SCHWEIZER USA 30:18.05 PB 10 Eilish MCCOLGAN GBR 30:34.60 11 Jessica JUDD GBR 30:35.93 PB 12 Ririka HIRONAKA JPN 30:39.71 PB 13 Alicia MONSON USA 30:59.85 14 Stella CHESANG UGA 31:01.04 NR 15 Natosha ROGERS USA 31:10.57 PB 16 Mercyline CHELANGAT UGA 31:28.26 SB 17 Dominique SCOTT RSA 31:40.73 18 Dolshi TESFU ERI 31:49.29 SB 19 Rino GOSHIMA JPN 32:08.68



