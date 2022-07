På tidsskjemaet for stevnet står både tekniske øvelser og løpsøvelser. Kondis er tilstede og dekker de to lengste løpsdistansene, 1500 meter og 5000 meter. I tillegg blir stevnet streamet via Friidrettskanalen.



Påmeldte deltakere

På 1500 meter for herrer står 42 løpere på startlisten. Vi vil blant andre få se Fredrik Sandvik, Halvor Nymoen Winberg, Sondre Arne Hoff og mange andre unge og svært lovende løpere. I kvinneklassen er det foreløpig påmeldt 22 løpere, med navn som Sara Busic, Vienna Dahle, Ina Halle Haugen, Live Solheimdal, Ida Marie Sirevåg Nordengen med flere på startlisten.



På 5000 meter er det påmeldt 40 herrer. Blant annet får vi se Per Svela, Suldal Hassan, Marius Vedvik, Awet Kibrab, Senay Fissehatsion, Bjørnar Lillefosse, Mathias Flak med flere. I kvinneklassen er det litt mer glissent på startlisten, med seks påmeldte løpere.





