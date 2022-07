- Det er utrolig kult, sier Pia Young Vik etter å ha løpt Norge inn til seier på tidenes første sprintstafett und er junior-VM i orientering.

- Vi hadde – selvfølgelig – en tanke på at det kunne gå, men det er bare så moro å lykkes alle fire, fortsatte jenta som fikk gleden av å løpe ankeretappen på det norske vinnerlaget.



Oda Scheele innledet, Mikel Holt løp andreetappe og Tobias Alstad sendte Pia Young Vik ut som andre kvinne på den sisteetappe i sprintstafetten hvor det altså løpes med etappeoppsettet dame-herre-herre-dame. Et oppsett som passer ypperlig for de norske juniorene.



- Jeg har veldig tro på Pia (Young Vik). Hun er bedre enn den finske jenta teknisk, sa førsteetappeløper Oda Scheele da Young Vik ble sendt ut med 12 sekunder opp til Finland.

Der løp verdensmesteren på den individuelle sprinten mandag, uten at Young Vik lot seg skremme:

- Jeg var veldig nervøs - selvfølgelig. Men jeg har heldigvis fått kjenne på slike situasjoner tidligere, og vet at jeg klarer å holde holdet kaldt om jeg vil, sier Young Vik selv om sin inngang til oppgaven.

Utførelsen sto i stil med teori og tanker i forkant, men ikke uten ulidelig spenning underveis. For på et tidspunkt var det 3 – 4 lag med i kampen om gullet:

- Jeg var veldig trygg på at jeg kan både holde farten til de andre, og samtidig ta gode veivalg. Jeg tenkte bare å fortsette mitt eget løp, og ikke tenke på de andre.

- Rett og slett gjennomføre bra.

Den gode gjennomføringen ga løperen fra Nydalens SK – og Norge – ledelsen inn på oppløpet, men stive og trøtte bein gjorde at det ikke ble tid til noen defilering -sammen med resten av laget:

- Jeg var fryktelig sliten, og følte bare at de kom nærmere og nærmere, beskriver den norske ankerkvinnen.

- Men da er det bare å gå helt ned i kjelleren. For de er like sliten som meg.

Kreftene til Young Vik holdt til å holde Ungarn og Tsjekkia på en armlengdes avstand inn til mål, og det norske laget kunne juble for tidenes første gull utdelt på sprintstafett på junior-VM:

- Skikkelig artig. Spesielt etter at den individuelle sprinten ikke gikk helt som jeg hadde håpet. Da var jeg veldig skuffet. Da er det ekstra moro at det går bra i dag.



Det norske andrelaget – med Åsne Haavengen, Kornelius Kriszat-Løvfald, Brage Takle og Alva Marika Niklasson – som løp i mål som 8. lag, men ble disket for å ha løpt over forbudt område underveis i stafetten. Dette på en sprintstafett som kom inn på programmet da arrangøren i Portugal måtte alyse/utsette alle skogsdistanser på grunn av at myndighetene har innført forbud mot ferdsel i skogen.

Bakgrunnen for dette er ekstrem skogbrannfare i området.



Dermed var dagens sprintstafett siste offisielle øvelse under junior-VM uken, men på fredag vil det arrangeres en uoffisiell stafett med rene dame- og rene herrelag. Dette blir også på sprintformat, men er altså ingen offisiell junior-VM øvelse. Dermed avslutter Norge på topp under sommerens junior-VM i Portugal. Det beste bevis på nettopp det var at 3. laget - som løp i B-stafetten - også var best i denne klassen.



På dette laget løp Vilde Margrethe Sebbø, Cornelius Bjørk, Martin Vehus Skjerve og Kristin Melby Jacobsen. Deres gjennomføring var på en tid som hadde goldt til topp 10 plassering i "hovedklassen".

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater