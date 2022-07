Det var helt optimale forhold da 61 løpere la av gårde på mennenes VM-maraton i Eugene kl 0615 søndag. Med overskyet vær og 13 svale grader fra morgen av stod forholdene i sterk kontrast til fjorårets OL-maraton i Sapporo. Likevel ble det åpnet moderat med 3.10 min/km på de første 5 km. Tempoet ble dertter skrudd opp til 3-blank fart både på 5 km nr 2. og 3. Etter den første av de tre rundene på 14 km unnagjort var hovedfeltet redusert til i underkant av 50 løpere, og både svenske David Nilson og danske Thijs Nijhuis måtte slippe den store gruppa.

Fartsøkning før halvveis

Shumi Dechasa fra Bahrain var førstemann til å teste farten med en km på 2.53 rett før halvveis. Dermed ble den store tetgruppa redusert til under 40 mann. Tittelforsvarer Lelisa Desisa fra Etiopia slet med klamre seg fast på halen av hovedfeltet ved passering halvmaraton som ble gjort rett i overkant av 1.04, og etter 28 km tilbakelagt måtte en av forhåndsfavorittene slippe og like etter var det game over og DNF for etiopieren.

Tempoet ble holdt under 3 min pr km videre. Shumi Dechasa var igjen oppe i tet da en runde gjenstod, og hjemmefavoritten Galen Rupp så ut til å løpe meget taktisk klokt langt framme i feltet da teten passerte 30 km på 1.31.09.

Avgjørende rykk

Tamairat Tola fra Etiopia testet feltet skikkelig med et angrep etter 33 km med en km på 2.43 min og fikk umiddelbart en luke på ti sekunder. Belgieren Bashir Abdi, kenyaneren Geoffrey Kamworor, etiopieren Mosinet Geremew og canadieren Cameron Levins forsøkte å ta opp jakten. Tola fortsatt kjøret med kmtider langt under 2.50 og så ut som en sikker vinner allerede 5 km fra mål. Mesterskapsrekorden på 2.06.50 så også ut til å være godt innenfor rekkevidde med en klar negativ splitt på gang i løpet.



Kampen om de to andre medaljene stod mellom Abdi og Geremew, der sistnevnte hadde mest å gi og sikret dobbelt etiopisk triumf, mens Kamworor og Levins hadde et prestisjeoppgjør om 4. plassen med Levins som den seirende i den duellen samtidig som han satte ny canadisk rekord med 2.07.09.



Etiopiske jubel for dobbelseier i Eugene søndag. (Skjermdump fra NRK)

Ny mesterskapsrekord

Med 2.05.36 ble det notert histeriens første VM-maraton på 2.05-tallet og Tolas seiersmarginen til landsmannen Geremew ble på 1.08. Belgieren Bashir Abdi var opptatt av å sikre seg en ny bronsemedalje å oppløpet som han kontrollert inn bar fire sekunder bak Geremew.

Danske Thijs Nijhuis løp inn på 2.16.55 og 47. plass, mens svenskenes håp David Nilson valgte å gi seg rett før halvveis.



Mer informasjon:

World Athletics nettsider

Komplett tidsskjema



Reportasjer fra VM i friidrett på kondis.no:

Forhåndsomtale: 7 norske mellom- og langdistanseløpere klare for VM

3000 m hinder forsøk menn: Ingen VM-finale for verken Kårbø og Boutera

1500 m forsøk menn: Jakob Ingebrigtsen greit videre til semifinale i VM



Marathon men: POS ATHLETE NAT MARK 1 Tamirat TOLA ETH 2:05:36 CR 2 Mosinet GEREMEW ETH 2:06:44 3 Bashir ABDI BEL 2:06:48 4 Cameron LEVINS CAN 2:07:09 NR 5 Geoffrey KAMWOROR KEN 2:07:14 SB 6 Seifu TURA ETH 2:07:17 7 Gabriel Gerald GEAY TAN 2:07:31 SB 8 Daniel DO NASCIMENTO BRA 2:07:35 9 Shumi DECHASA BRN 2:07:52 SB 10 Isaac MPOFU ZIM 2:07:56 NR 11 Maru TEFERI ISR 2:07:59 12 Othmane EL GOUMRI MAR 2:08:14 13 Yusuke NISHIYAMA JPN 2:08:35 14 Hamza SAHLI MAR 2:08:45 15 Barnabas KIPTUM KEN 2:08:59 16 Oqbe Kibrom RUESOM ERI 2:09:02 17 Hassan CHAHDI FRA 2:09:20 18 Melikhaya FRANS RSA 2:09:24 PB 19 Galen RUPP USA 2:09:36 SB 20 Rory LINKLETTER CAN 2:10:24 PB



ALLE PASERINGSTIDER