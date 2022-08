Selv om måten Ole Jakob Solbu torsdag tok seg til semifinalen var overbevisende, var det likevel veldig mye som måtte klaffe om at han også skulle nå finalen. Av de 24 løperne fordelt på tre heat i semifinalen, hadde Ole Jakob den 12. beste persen. Vi hadde likevel et håp om at han skulle være blant de 8 som nådde finalen.



Men omtrent fra første meter så vi at noe ikke stemte. Og allerede på den første rolige runden med passering på drøye 54 sekunder, så hadde han gitt luke til nest siste løper i heatet. Og i mål hadde han den aller dårligste tiden av samtlige i semifinaleheatene.



Helt sist: Selv om åpningsfarten de første 200 m var beskjedne 26,80 la Ole Jakob Høstland seg helt på enden av feltet, og ganske snart ble det også luke til resten av feltet. (Skjermdump fra World Athletics sendinger fra U20-VM)



Resultater samlet for tre semifinaleheat - 800 m menn



Fra U20-EM i fjor i Tallinn da Ole Jakob var hundredeler unna medalje

Så nær en medalje: I fjorårets U20-EM i Tallinn var Ole Jakob Solbu bare noen hundredeler unna en sølv- eller bronsemedalje. Polakken Kacper Lewalski, som Ola Jakob kjemper med på bildet, gikk greit videre til finalen i dagens løp i U20-VM. (Foto: Kjell Vigestad)

