Valldalen ligger en drøy times kjøring innover i landet fra Ålesund. Kommunesenteret er Sylte og ligger ved sjøen ved Storfjorden. Dalen strekker seg omtrent 30 km innover og oppover og ender på toppen av Trollstigen. Det er i utgangspunktet rundt 1000 innbyggere i Valldal, men dette mangedobles i sommermånedene når de åtte campingplassene i området fylles opp. Store deler av Ålesunds befolkning har campingvogn i Valldal.





Nydelig i Valldalen. Det nærmer seg starten for konkurranseklassen. (Foto: Berit Eide)



Det er mye fruktdyrking i Valldal. Plommer, moreller, epler og pærer. Men aller mest kjent er Valldalen for sine smakfulle jordbær. Ikke rart at det lokale idrettslaget, Valldal IL, da også arrangerer et mosjonsløp ved navn Jordbærdilten.



Jordbærdilten arrangeres årlig siste helg i juli i forbindelse med olsokfeiringen. Det 3,2 km lange mosjonsløpet har start og mål på Rådhusmarka nede ved fjorden i Sylte og går delvis på asfalt og delvis på grus. Man kan velge å løpe i konkurranseklassen med tidtaking eller i trimklassen uten tid. Deltakerpremien er en kurv Valldal-jordbær. Premieutdelingen finner sted på kaia i Sylte. I tillegg arrangeres minidilten for unger. De yngste (under 5 år) løper en runde rundt bygdas kommunehus, mens de over 5 år løper to runder.



Barneløpet er i full gang. (Foto: Berit Eide)



Foto: Berit Eide

Årets utgave av Jordbærdilten gikk på ettermiddagen lørdag 30. juli. Det var rundt 20 grader, lettskyet/sol og tilnærmet vindstille.





Kvinner

Plass Navn Klubb Tid 1 Maria Dvergsdal Valldal IL 12.22 2 Maren Kirkeeide Markane IL 12.42 3 Elida Fuglem Valldal IL 13.55 4 Julie S. Drønnesund Emblem IL 14.34 5 Marie Lovise Hoel Valldal IL 15.24 6 Oddrun Kirkeeide Markane IL 16.40 7 Vibeke Valdal Myeza Valldal IL 18.12



Maria Dvergsdal ble beste kvinne. (Foto: Berit Eide)



Maren Kirkeeide tok andreplassen. (Foto: Berit Eide)



Ingrid Engen ble nummer tre totalt og vant samtidig klassen for jenter under 15 år. (Foto: Berit Eide)



Menn

Plass Navn Klubb Tid 1 Iver Matias Linge Glomnes Tjalve 10.07 2 Iver Gjedrem Lund Vinne IL 10.36 3 Laurits Linge Glomnes Valldal IL 10.56 4 Olav Gjedrem Lund Vinne IL 11.02 5 Jan Rune Nygaard Trondheim Triatlonklubb 11.49 6 Jan Ove Fuglem Valldal IL 12.05 7 Alfred Oscar Foss Kjelsås IL 12.10 8 Torstein Gjedrem Lund Vinne IL 12.21 9 Sondre Gjedrem Lund Vinne IL 13.13 10 Erik Gjershaug Sunndal IL Friidrett 13.24 11 Einar Lund Vinne IL 13.38 12 Bjørn Tore Foss Kjelsås IL 14.08 13 Bjørn Johannessen Halden IL 14.39 14 Aleksander Andresen 15.02



Iver Matias Linge Glomnes vant herreklassen. Igjen. (Foto: Berit Eide)





Iver Gjedrem Lund ble nummer to. (Foto: Berit Eide)



Brage Bjerkeli ble nummer tre totalt og vant samtidig klassen for gutter under 15 år. (Foto: Berit Eide)

Jenter 15 år og yngre

Plass Navn Klubb Tid 1 Ingrid Engen Sunndal IL Friidrett 12.54 2 Vija Fuglem Valldal IL 14.18 3 Emma S. Drønnesund Emblem IL 16.02 4 Evelina Heggen Johansen Valldal IL 17.22 5 Alexa Barthel Valldal IL 17.39 6 Anna Julianne Rødal Paule Hokksund turnforening 20.40

Gutter 15 år og yngre