Folksam Grand Prix er en rekke stevner som arrangeres i Sverige gjennom sommeren. Stevnet i Gøteborg denne helgen var årets siste, og norske løpere la beslag på gode plasseringer.



Live Solheimdal til topps på 3000 meter

Solheimdal løp et meget godt løp og vant på 9.14,97. Det var over 15 sekunders forbedring av persen hennes fra Sommerligaen i Trondheim i slutten av juli i fjor. Hun endte opp med å løpe nesten halve løpet alene i front. Live er nå tilbake som løper for Steinkjer friidrettsklubb, etter å ha løpt for SK Vidar.



Live Solheimdal, her fra Sommerstevnet på Bislett i juli. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Sara Busic fra Skjalg løp sitt første løp på 3000 meter og ble nummer to på 9.24,30. Da Kondis snakket med Busic under et stevne på Bislett for to uker siden, fortalte hun at hun var spent på å løpe sitt første løp på distansen. Ine Bakken fra Gular sørget for at pallen ble norsk, da hun løp inn til tredjeplass på 9.29,22.



I samme finale løp Mari Roligheten Ruud fra Runar på 9.32,67, 60 hundredeler bak persen fra Arna Risa Classic tidligere i år. Hedda Leirvik (Hommelvik IL) ble nummer 9 på 9.55,39.



Godt løp av Zerei Kbrom Mezngi

Med sitt tredje beste 3000-meterløp noensinne, ble Mezngi (IL Skjalg) nummer to i Gøteborg. Svenske Jonas Glans tok seieren på 7.47,76, mens Mezngi kom i mål et par sekunder bak, på 7.49,21. Det er kun to drøye sekunder bak persen han satte under Bislett games i fjor. På Instagram forteller han at farten roet seg litt ned da haren ga seg, men at han er fornøyd med de siste 1000 metrene.



Her er Kbrom Mezngi i aksjon under Nigt of higlights i fjor. (Foto: Samuel Hafsahl)



Flere norske resultater

Sigurd Tveit fra Kristiansand Løpeklubb ble nummer to på 800 meter med 1.47,96. I samme løp kom Kjetil Brenno Gagnås (Børsa IL) på 7. plass og løp på 1.51,97. I B-finalen vant Oliver Andersen Vedvik (Tønsberg Friidrettsklubb) med 1.53,50. På 3000 meter hvor Mezngi ble nummer to, kom Trym Tønnesen(Halden IL) inn på 8.40,22. I B-finalen ble Gularløperen Johannes Teigland nummer to på 8.19,23, noe som er pers med 2,5 sekund.



På kvinnenes 800 meter løp Malin Ingeborg Nyfors fra Tjalve i A-finalen og ble nummer 5 på 2.07,87.



