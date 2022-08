Den 7,5 km lange løypa er med sine 640 høydemeter mer enn krevende nok enten en skøyter eller staker. Stort sett var det Ski Classic-løpere som staka, mens verdenscupløperne skøyta. I kvinneklassen var vinnertida i fristil drøye 2 minutter bedre enn i klassisk, mens forskjellen på herresida var på godt over 3 minutter - sjøl om løpstida for mennene var en god del mindre.



Sophie Laukli som konkurrerer for USA i verdenscupen, men nå gikk for Konnerud IL, var raskest av skøyterne. Med 35.16 var hun 13 sekunder foran franske Delphine Claudel på andreplass og 50 sekunder foran Heidi Weng på tredjeplass. Heidi Weng som har hatt et ikke helt uproblematisk siste halvår, var glad for å være tilbake i konkurransemodus igjen. Margrethe Bergane ble nest best av de norske med femteplass.



Sophie Laukli (midten) vant foran Delphine Claudel og Heidi Weng. (Foto: BLINK / Hans Lie)



Lyn-gutta i godform

I fristilsklassen for menn ble det dobbeltseier til Lyn ved Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund. 17 sekunder skilte de to landslagsutøverne, og ned til Ireneu Altimiras fra Andorra var det ytterligere 13 sekunder. Ivar Tildheim Andersen fra Bøler var eneste norske inne blant de ti beste i tillegg til Lyn-duoen. Tildheim Andersen ble nummer seks, 1.22 bak Hegstad Krüger.

Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Ireneu Altimiras ble nummer 1, 2 og 3. (Foto: BLINK / Hans Lie)



Astrid Øyre Slind i en egen klasse

I klassik-klassen var det ingen som var i stand til å følge Astrid Øyre Slind. Emilie Fleten var nærmest, men vinneren kunne puste ut i 2 minutter og 39 sekunder før Fleten ankom. Anikken Gjerde Alnæs på tredjeplass var nesten enda ett minutt til bak. I og med at avstanden til de andre stakerne var så stor og avstanden fram til skøyterne så liten, så kan vi anta at Astrid Øyre Slind har den gode formen fra sist vinter intakt.



Det ble tredobbelt norsk da Ski Classic-kvinnene testa seg. Astrid Øyre Slind vant foran Emilie Fleten og Anikken Gjerde Alnæs. (Foto: BLINK / Hans Lie)



Knepen klassiskseier til Johan Hoel

Bare 1 sekund skilte Johan Hoel på første- og Herman Paus på andreplass da stakerne utfordra hverandre. Britiske Andrew Musgrave på tredjeplass var 20 sekund bak vinneren. Nivået på herresida var ganske mye jevnere enn blant damene. I kvinneklassen var det over 10 minutter mellom dame 1 og dame 10, mens bare halvannet minutt skilte de 10 første i herreklassen.



Det var også klasser/løyper for de yngre. Se alle resultater her.



Johan Hoel, Herman Paus og Andrew Musgrave ble tildelt både premier og startnummer med riktig nummer på etter målgang. (Foto: BLINK / Hans Lie)