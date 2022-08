– Jeg har løpt veldig bra o-teknisk. Fysisk var det litt mer opp og ned underveis, men nå får vi bare se hva det kan holde til. Jeg håper på en medalje, for en «hederlig» topp 6-plassering er ikke verdt noe, sa Eskil Kinneberg like etter målgang på dagens langdistanse under EM i Estland.



Da hadde nordmannen gjort unna nesten 100 minutter i de til dels svært tette og o-teknisk krevende skogene like ved Rakvere, og løp i mål til ledelse.



Det gjensto imidlertid noen løpere i skogen, og en av dem – Martin Regborn fra Sverige – var drøye halvminuttet bedre enn Kinneberg:

– Jeg må være fornøyd med sølv i dag, selv om jeg alltid kan finne et halvminutt med tidstap. Det er min første medalje på langdistanse internasjonalt, og det må være bra.



Kinneberg har fra tidligere gull på VM-mellomdistanse, VM-stafett og EM-stafett. Nå fikk han utvidet medaljebeholdningen med en individuell sølvmedalje fra EM.

Bare slått av Regborn som var 3. mann på denne distansen i Tsjekkia for 6 år siden.



Men EM har 2 medaljeøvelser igjen, mellomdistanse og stafett på lørdag og søndag:

– Jeg føler meg i veldig bra form, og gleder meg stort til både mellomdistansen lørdag og søndagens stafett, sier Kinneberg – med et smil som kan tyde på at han er sulten på flere medaljer.



For regjerende verdensmester på distansen - Kasper Fosser – ble det 4. plass i dag etter en tung dag i skogen:

– Det var for mye bom på meg i dag, men jeg taper klart mest fysisk. Det er første gang siden verdenscupfinale i Italia i oktober i fjor at jeg løper over 75 minutter i skogen, og da kan jeg på en måte ikke forvente så mye mer, sa unggutten – som har måtte begrense løping i skogen på grunn av gjenstridige skadeproblemer siden den nevnte verdenscuprunden i Italia.



Dermed var Fosser i dag drøye halvminuttet for sein til å «kapre» bronsen, som nå gikk til finske Elias Kuukka.



I dameklassen ble det historisk finsk seier – for første gang på EM-langdistansen i denne klassen – da Venla Harju var bedre enn storfavoritten – Tove Alexandersson – på andreplass. Marika Teini – også hun Finland – kompletterte pallen.

Andrine Benjaminsen ble beste norske løper på 8. plass:

– Kroppen fungerte ikke, og da er det forferdelig å løpe langdistanse. Og når jeg er såpass sliten, gjør jeg også feil teknisk, oppsummerte jenta som siden VM i Danmar for en måned siden har slitt med covid-sykdom.

Magne Dæhli (12), Gaute Steiwer (13) og Marie Olaussen (13) løp seg også inn blant de 20 beste på dagens langdistanse under EM i Estland. Et EM som fortsetter med mellomdistanse og stafett fra samme arena til helgen.

Kilde: Norsk orientering



Resultater

Herrer 1 (130) Martin Regborn 99:18 (1) Sweden +00:00 2 (120) Eskil Kinneberg 99:49 (2) Norway +00:31 3 (123) Elias Kuukka 100:24 (3) Finland +01:06 4 (132) Kasper Harlem Fosser 100:56 (4) Norway +01:38 5 (134) Emil Svensk 102:37 (5) Sweden +03:19 6 (115) Olli Ojanaho 104:39 (6) Finland +05:21 Damer 1 (301) Venla Harju 89:52 (1) Finland +00:00 2 (306) Tove Alexandersson 90:09 (2) Sweden +00:17 3 (305) Marika Teini 90:44 (3) Finland +00:52 4 (300) Sara Hagstrom 91:23 (4) Sweden +01:31 5 (304) Lina Strand 92:29 (5) Sweden +02:37 6 (290) Johanna Oberg 92:43 (6) Sweden +02:51 7 (292) Paula Gross 94:12 (7) Switzerland +04:20 8 (299) Andrine Benjaminsen 95:33 (8) Norway +05:41

Øvrige norske: