For Live Solheimdal, som ble norsk mester på 10.000 m i 2016 (som 19-åring), er dette nesten som et comeback. Men hun aldri har lagt opp. Tvert imot så har hun deltatt i stevner stort sett hvert eneste år siden hun var 13. Hun har også hatt mange gode prestasjoner i terrengløp, gate- og landeveisløp og har tre sølvmedaljer i NM på 5000 og 10.000 m da hun var 18- og 19-åring. Men nå presterer hun på et nytt nivå. Og i langdistansesammenheng er en 25-åring fortsatt ung.



Det begynte i Göteborg for 8 dager siden i svenskenes Grand Prix-finale da hun tok sjansen og dro fra det øvrige feltet etter 1400 m på 3000 m. Hun løp så solo til mål, vant med 10 sekunder og satte pers med 15.



I går var det hennes 800 m-pers som ble smadret. Den var 9 år gammel og lød på 2.20.72. Nå er den forbedret med 8 sekunder. I dag ble 1500 m-persen forbedret med drøye 4 sekunder under greie forhold, men med en varierende vind opptil 3,5 sekundmeter. Blant de sju beste var hun den eneste som satte pers.



God fart: Mens Live i går og i Göteborg måtte sørge for farten selv, så hadde hun i dag svært gode fartshjelp. Amanda Grefstad Frøynes (391) var hare de første 800 m og etter det var det andre som sørget for bra fart, så Live gikk først i tet ut på sisterunden og holdt greit unna på oppløpet. (Foto: Samuel Hafsahl)



På pallen: fv: Selma Løchen Engdahl, Live Solheimdal og Grethe Tyldum. (Foto: Samuel Hafsdahl)



Resultater 1500 m kvinner

Start på 1500 m: Live Solheimdal (430) går offensivt ut, men får fort fartshjelp av Amanda Grefstad Frøynes. (Foto: Samuel Hafsahl)



Stilstudie: Treer på 1500 m. Grethe Tyldum. med Live Solheimdal på hjul. (Foto: Samuel Hafsahl)



Live løp solo i den svenske Grand Prix-finalen i Göteborg



1500 m menn

Norgesseriens løp ble avviklet fredag:

Vilde Våge Henriksen og Narve Gilje Nordås vant 3000 meteren i Norgeslekene

Pers og klar seier for Malin Hoelsveen på 800 meteren i Norgesserien



Av lørdagens lange løp var 1500 m for kvinner det viktigste, men også en 1500 m for menn samlet god deltakelse fra mange klubber på Østlandet, men også fra Vestlandet og Trøndelag.





Pallen: fv. Trygve Tegnander, Tom Skjæråsen og Sondre Martinsen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater 1500 m menn



Start 1500 m: De to beste side ved side ut fra start: Tom Skjæråsen (578) og Trygve Tegnander (336). (Foto: Samuel Hafsahl)



Klar vinner: Tom Skjæråsen fra Varegg vinner 1500 m med drøye fire sekunders margin. (Foto: (Samuel Hafsahl)



Setter pers: Trygve Tegnander, Ranheim sikrer andreplassen og setter pers med et knapt sekund. (Foto: Samuel Hafsahl)



Andre dag i Norgeslekene

Lørdagens øvelser i Norgeslekene hadde gode resultater på 400 m menn pluss en stor bredde i øvelser for yngre utøvere som sprint, hekk, hopp og kast. Det var også tilbud om 800 m hinder på fredag og 600 m og 1500 m hinder for unge på lørdag. I tillegg var det en 5000 m med beskjeden deltakelse, som vi bringer resultatene fra her.



Resultater 5000 m menn

Alle resultater fra Norgeslekene

Arrangør: Ull/Kisa