Det var i alt 201 deltakere som gjennomførte den svært krevende triatlonen, hvorav 160 fikk den ettertraktede svarte trøyen som viser at de var med helt til toppen av Gaustadtoppen. De som ikke holdt en gitt tidsgrense, ble nektet å løpe opp på fjellet og avsluttet løpet i en lavereliggende trase, nærmere bestemt Gaustadblikk, der det var 41 som fullførte med kvit trøye.



Liten værforhold oppsummering

Kaldt og mørkt i Eidfjord, iskaldt (3 grader) og mye (med)vind på Hardangervidda, flott vær på løpedelen.

Arrangørene legger ikke fingrene imellom når de presenterer Norseman på sin hjemmeside:

This is not for you.

Nothing personal. But it’s not.



Øvelsene som deltagerne må gjennomføre i Norseman.



Alle resultater Norseman 2022



Topp 10 herrer og damer (svart trøye)

Pos Name Club Time 1 Jon Sæverås BREIVOLD [281] Trondheim Triatlonklubb 9:23:28 2 Kristian GRUE [233] Ullensaker CK 9:47:38 3 Allan HOVDA [216] Equinor BIL / OI Triatlon 10:02:19 4 Hans Christian TUNGESVIK [98] Team Trimtex 10:07:31 5 Mikal IDEN [306] Haugesund Triatlonklubb 10:17:21 6 Michiel DE WILDE [264] Apollo 10:40:40 7 Timo BRACHT [283] Team Zalaris 10:43:00 8 Ewan BROWN [277] Corstorphine AAC 10:55:26 9 Kristoffer ANGERER [298] Tyvholmen Stamina Group 11:03:39 10 Jan HRADECKÝ [215] Triatlon Team Příbram (CZ) 11:11:46 Pos Name Club Time 1 Eilidh PRISE [24] 11:47:49 2 Kaja BERGWITZ-LARSEN [76] Team Superba Krill 12:16:40 3 Hannah SAITCH [21] Horsepower Coaching 12:21:13 4 Jelena HELMREICH [50] LaCarrera TriTeam Rothsee 12:39:52 5 Emilie Klev BERGHEIM [77] Oslofjord Triatlon 12:45:31 6 Caroline LIVESEY [38] XHALE 12:50:40 7 Nikoline HAUGEN [53] OSI triatlon 13:12:31 8 Hanne SANDE [20] Spirit Tri/Team Renault 13:18:25 9 Sara JOHNSEN [44] 13:29:41 10 Sigrid NORDGÅRDEN [30] 13:30:48





Eilidh Prise med hjelp av sin pappa hever armene mot himmelen over Gaustadtoppen. Foto: Lars-Eirik Blenne Lien.





Jon Sæverås Breivold i mål på Gaustadtoppen med ny løyperekord. Foto: Lars-Eirik Blenne Lien.

