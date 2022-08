I det fjerde løpet i årets Sommerkarusell fra Fana Stadion i Bergen var det Andreas Fantoft som vant 5 km for menn, i hans første gateløp noensinne. Men hard trening er han vant med, han er fotballspiller som spilte på laget til Øygarden FK inntil de gikk konkurs rett før sommeren.

– Etter at laget mitt gikk konkurs så ble jeg litt usikker på hva jeg skulle gjøre. Alle spillerne ble fristilt da Øygarden FK ble oppløst, forteller Andreas.

Og han fikk vist at fotballspillere også kan løpe uten ball da han vant 5 km på 16:32, nesten halvannet minutt foran Lars Kvinge som var nestemann i mål.

Og klare seire ble det også blant kvinnene der mor og datter Galleberg fortsatte å herje med konkurrentene sine. De løp sammen den første runden der Mathea var fartsholder for sin mor inntil hun løp først i mål på 5 km, mens mamma Renate fortsatte med en runde til på sin 10 km.

På 5 km ble det forholdsvis tett mellom de to neste i mål, Terese Andersen og Marte Aulin, der Terese tok andreplassen foran Marte.

Beste mann på 10 km ble Ingolf Gald som var tilbake etter en 9 måneders konkurransepause etter at koronaen hadde gitt ham noen plager som satte ham ut. I dag holdt han greit unna for Leif Kåre Hatlevoll og Vebjørn Øyen Renna som fulgte ham på premiepallen.



Det var i alt 156 løpere som benyttet seg av Sommerkarusellens 4. løp, under ganske så ideelle løpsforhold med vindstille, oppholdsvær og behagelig temperatur.



Her får Mathea og Renate Gallleberg litt drahjelp av Pål Mildestveit, men etter hvert løp de forbi ham.

Her er Ingolf Gald i rød trøye bak 5-km-løperne Espen Rognsvåg og Daniel Wasbø.



Monika Benserud er vi helst vant med å se på en friidrettsbane, men her løper hun 5 km langs Flyplassveien.



Henning Iversen og Daniel Botnevik løper hver sin distanse, Henning løper 5 km mens Daniel tar en fjerdeplass på 10 km.



Premiepallen menn 5 km: Lars Kvinge, Andreas Fantoft og Alexander Wolff.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9604 Andreas Fantoft SØREIDGREND M20-34 16:32 2 9575 Lars Kvinge Advokatfirmaet Kyrre BIL M40-44 17:55 3 7 Alexander Wolff Head Energy / Hyllestad Friidrett M20-34 18:01 4 202 Espen Rognsvåg LEPSØY M35-39 18:37 5 137 Daniel Wasbø Gneist M1-14 18:41 6 9579 Didrik Mikkelsen BERGEN M20-34 19:30 7 9585 Leif Nordland HSI M55-59 19:47 8 9572 Henning Iversen Equinor BIL M40-44 20:15 9 211 Sebastian Gjelsvik BERGEN M20-34 20:24 10 9588 Kjell Erik Gjerstad ÅGOTNES M50-54 20:38 11 168 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 21:02 12 9586 Andreas Moss Samnanger M20-34 21:07 13 151 Anders Mathiesen Tryg M40-44 21:12 14 9584 Jindrich Fiedler TE Connectivity Bergen M45-49 21:33 15 9571 Sigurd Heiberg-Andersen Endresen RÅDAL M45-49 21:34





Evelyn Kvamme Wold er her i fint driv på sin 5 km.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9594 Mathea Galleberg Fana il K15-19 19:29 2 206 Terese Andersen BJØRNDALSTRÆ K40-44 22:27 3 88 Marte Aulin BERGEN K20-34 22:38 4 187 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 23:04 5 9583 Silje Knutsen DNB K20-34 23:21 6 20 Victoria Osen Varegg Fleridrett K1-14 23:24 7 9613 Monika Benserud Gneist IL K20-34 23:26 8 9602 Gro Beret Heggernes BERGEN K50-54 23:33 9 9616 Synne Rørvik BERGEN K20-34 24:24 9 8 Kirsti Gaupseth Gneist Friidrett K40-44 24:31 11 9610 Tone Raaen Bergen Triathlon Club K45-49 24:31 12 146 Marie Steine Madsen Madsen IL K35-39 24:39 13 61 Torbjørg Kjoberg BFG Bergen Løpeklubb K55-59 24:49 14 9578 Christine Bergvatn FØRDE K40-44 24:54 15 160 Oddny Ringheim Vik IL K60-64 25:09



Premiepallen kvinner 5 km: Terese Andersen, Mathea Galleberg og Marte Aulin.



Tone Raaen, Karianne Jørgensen og Gro Beret Heggernes.



Silje Knutsen inn til en 5. plass på 5 km.



Birgitte Eide Bunch.



Arvid Bjørsvik og Asbjørn Eidsheim er veteraner i Sommerkarusellen, her blir de nummer 3 og 2 i klasse M75-79.



Premiepallen menn 10 km: Leif Kåre Hatlevoll, Ingolf Gald og Vebjørn Øyen Renna.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9581 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 36:45 2 9582 Leif Kåre Hatlevoll BERGEN M35-39 37:01 3 9587 Vebjørn Øyen Renna Rogne IL M20-34 37:27 4 9576 Daniel Botnevik Opptur Motbakkeklubb M20-34 37:37 5 9608 Richard Lunde Daniel's fan Klubb M35-39 38:45 6 9592 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag M50-54 39:08 7 9609 Pål Mildestveit RÅDAL M20-34 40:19 8 195 Åsmund Skålevik Ask Friidrett M45-49 41:59 9 9591 Anders Markestad PARADIS M40-44 42:03 10 71 Alf Martin Austgulen Lindtner FYLLINGSDALEN M35-39 42:30 11 97 Oliver Rokne Dahle NESTTUN M15-19 44:02 12 9607 Anders Rossevold BFG Bergen Løpeklubb M50-54 44:22 13 204 Jan Martin Skoge-Antonsen FJELL M40-44 44:23 14 24 Arne Konglevoll NESTTUN M45-49 44:55 15 13 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75-79 47:53

Camilla Røren, Kjersti Solbu og Olaug Eiksund slapper av etter målgang på Fana Stadion.



Premiepallen kvinner 10 km: Marte Horne, Renate Galleberg og Ina Aas.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9593 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 39:05 2 9614 Marte Horne BERGEN K20-34 50:21 3 9611 Ina Aas LODDEFJORD K55-59 52:12 4 122 Mariann Kjelby Fixbil K55-59 52:20 5 126 Siw Elin Aarbakke Rygh FYLLINGSDALEN K50-54 59:47 6 102 Mariann Øvstegård Telesport K60-64 1:00:54



Viktig å drikke vann etter løpet.



Sunniva Eikestad.



Lovise Ulveseth.