Typisk Trysilnatur. (Foto fra løpets facebookside)



Den aller første utgaven av Trysil-dobbelen består altså av Trysil Skimaraton som gikk av stabelen lørdag 19. februar og terrengløpet Trysilmila som går lørdag 13. august.

Dobbel premiering

Østby IL måtte som så mange andre arrangører avlyse sitt annerkjente skimaraton i 2021 og startet opp terrengløpet Trysilmila med to distanser for de aktive og tre for trimmere uten tidtaking. I år tar de et steg videre og lanserer Trysil-dobbelen som for betyr:

Premiering av de tre beste sammenlagt for damer og herrer på full distanse Trysil Skimaraton og Trysilmila.

Egne uttrekkspremier som trekkes blant alle som fullfører både Trysil Skimaraton og Trysilmila uansett distanse.

Diplom og pins til alle som fullfører både Trysil Skimaraton og Trysilmila uansett distanse.

Mulighet for samlet påmelding til begge arrangement til rabattert pris.





Amund Sigstad fra Elverum var førstemann over mål som vinner av 6 km i premieren på Trysilmila i fjor. (Foto fra løpets facebookside)



10 km-løypa går vekselsvis på grus og sti, ca 3,5 km grus, 200 m asfalt i boligfeltet og resten sti. Stipartiene på til sammen ca. 6,3 km følger i stor grad i Trysil Skimaraton-løypa nærmest Østby, men i motsatt retning av hva turløperne er vant til. Det er start og mål på Østby stadion i lysløypa/folkestien like ved Østby samfunnshus. Terrengpartiene er for det meste faste furumoer, men med innslag av noen myrpartier som er kloppet.

Total stigning i hovedløypa er 140 høydemeter med to lengre stigninger. 6 km-løypa er lettere med færre høydemeter og en mindre andel sti. Det vil være drikkestasjoner etter ca. 3,8 og 7 km på 10 km, og ca. 3 km ut i 6 km-løypa.

Det er vanlig klasseinndeling på 10 km, og en dame- og en herreklasse på 6 km. De tre beste herrer og damer totalt på 6 og 10 km blir premiert, og ellers er det et bredt utvalg av trekningspremier blant alle deltakere med og uten tidtaking. Alle får diplom, og i barneløpet er det premier til alle.

Løpskontor, garderober og parkering er ved Østby samfunnshus i umiddelbar nærhet til start- og målområdet. Henting av startnummer på løpskontoret på løpsdagen.





Jenter på rekke og rad i fjorårets løp på Østby. (Foto fra løpets facebookside)



Arrangørene melder om fine løypeforhold pga. at det er tørt i skogen i år og de bløte partiene er kloppet. Fjorårets premiere innfridde forventingene til arrangøren med tilnærmet 100 deltakere. Av disse var det 62 med i aktive klasser, 47 på 10 km og 15 på 6 km, og 7 i trimklassen uten tidtaking. 22 håpefulle deltok i barneløpet. Det mest spesielle i fjor var at det var flertall av kvinner som deltok i løpet med fem flere kvinner enn menn.

​Det er pr. tirsdag allerede over 50 påmeldte, så det er godt håp om at vi kan oppleve noe så sjeldent som et løp med økt deltakelse på Østby på lørdag.



Reportasje 2021: God start for Trysilmila under optimale forhold

Trysilmila på Facebook

Trysilmila på termnlista

PÅMELDNG OG DELTAKERLISTE