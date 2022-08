Forholdene var langt fra optimale med vindkast på 4-5 sekundmeter under stevnet. Men haren Even Brøndbo Dahl holdt jevn fart i 800 meter (60-runder) og selv om farten sank litt på 3-runden greide Rabi likevel se 3.45-tallet.



Nærmest fulgte de to lokale Eivind Trym Wikshåland (Gular/3.49,87) og Trygve Feidje Mjelde (Osterøy/3.50,38).



Kvinnene, som løp i mix-heat fikk ingen hjelp av gutta. Feltet delte seg raskt opp og Sara Busic dro mesteparten av vegen selv. Et angrep på slutten fra Pernille Karlsen Antonsen gav en fin sluttspurt, som Skjalg-løperen avgjorde til sin fordel helt på slutten. Disse to jentene var i en særklasse og ble klokket inn på 4.26,40 (Busic) og 4.26,61 PB (Antonsen)



De to motbakkeløperne Eli Anne Dvergsdal (Gneist/4.37,86) og Anita Iversen Lilleskare (BFG/4.45,18PB) på de neste plassene.



Heatet ble vunnet av Tore Akerli (Gular/3.56,48PB) foran Tom Skjæråsen (Varegg/3.59,35PB)



I ungdomsheatet (13-14 år) ble det klar seier til Sondre Haukanes 4.26,54. Med 1009 tyrving-poeng fikk han bestemannspremien i dette heatet som talte 5 løpere.



