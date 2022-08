NB! GALLERI MED 120 BILDER FRA ALLE DE TRE LØPENE I TRYSILMILA KOMMER MANDAG!



Flaggdag på Østby. (Foto: Rolf Bakken)



Det var full sommer og 17. maistemning på Østby lørdag. Som i det veletablerte Trysil Skimaraton midt i februar, blir man ønsket hjertelig velkommen til Østby. Flaggene vaier i vinden flere hundre meter langs riksveien, og hele bygda er på beina for å legge ting til rette for tilreisende mosjonister. Trysilmila er foreløpig en liten lillebror sammenliknet med Trysil skimaraton, men servicen og profesjonaliteten i arrangementet er den samme.



Den andre utgaven hadde totalt 107 store og små i aksjon på hete grusstier og tekniske "singeltracks" i terrenget rundt Østbys nye skistadion. Av disse var det 71 (62) med i aktive klasser, 54 (47) på 10 km og 17 (15) på 6,5 km, og 13 (7) i trimklassen uten tidtaking. 23 (22) håpefulle deltok i barneløpet. (Tallene fra premieren på samme tid i fjor i parentes.)



En økning på 16 deltakere vil jo si tilnærmet det samme i prosentvis økning og lar seg absolutt høre i disse post-koronatider. Nå kom jo Trysilmila i gang under pamdemien, og har sånn sett ikke noen andre tall enn fjorårets å sammenlikne med.



Åtte karer fullførte årets nyhet, Trysildobbelen, i aktive klasser der Ivar Hesselberg Indby var best i begge disipliner med 3..05 12 totalt.



De tre best i Trysildobbelen på Østby i år var Ivar Hesselberg Indby (i midten), Hans Tore Riibe (til venstre) og Martin Kvisler. (Foto: Rolf Bakken)

6,5 km

6,5 km går i motsetning til 10 km mest på grusunderlag og er pga. lengden og underlaget en raskere løype. Liv Tone Heramb forsvarte seieren i kvinneklassen fra i fjor, men i år var det heller ingen av gutta som kunne matche farten til sørskogbygdingen som løper for Risberget IL. Til tross for trykkende varme forbedret hun sin egen tid med over minuttet til 29.01 som også er gjeldende løyperekord i løypa.





Starten for de 17 deltakerne på 6,5 km har akkurat gått, og Liv Tone Heramb har inntatt posisjonen hun beholdt hele veien til mål. (Foto: Rolf Bakken)



Sånn skal det feires på pallen! Liv Tone Heramb i forgrunnen med Gro Kveldro Bruksås (til venstre) og Ella Linnéa Gulbrandsen. (Foto: Ole Sigstad)



Bestemann i herreklassen, Martin Johan Haugen, Granli IL (16) forbedret seg også betydelig fra fjorårets 3. plass til klar seier i herreklassen med 29.32.



Fornøyde gutter på pallen etter sin 6,5 km: Martin Johan Haugen (i midten)med toeren Rossa O'donnell (til venstre) og Olle Gradin. (Foto: Ole Sigstad)

10 km

Det nærmer seg start for 55 løpere på 10 km med dagens vinnere Marte Kjøren (13) og Ivar Hesselberg Indby (47) på plass i første rekke. (Foto: Ole Sigstad)



På 10 km var det kombinertløperen Marius Nordsveen som åpnet hardest på den lettløpte "Folkestien" på den første halvannen kilometeren. Etter at det roet seg i stigningen på mer teknisk underlag, samlet det seg en tetgruppe før Nordsveen og løtensingen og Rustad-løperen Ivar Hesselberg Indby dro litt i fra igjen. På den relativt lette avslutningen på fint grusunderlag nedover mot mål, prøvde Indby seg og fikk den nødvendige luka på 15 sekunder og seieren på 43.06. Tryslingen Martin Kvisler som også var med i teten midtvegs, tok 3. plassen drøye minuttet bak vinneren. Årets vinnertid var et stykke bak bodøværingen Simon Haldorsens tid fra premieren i fjor på 41.23.



Seierspallen på mennenes 10 km (fra vestre): Marius Nordsveen, Ivar Hesselberg Indby og Martin Kvisler. (Foto: Rolf Bakken)







Damepallen på mila ble pyntet av Marte Kjøren (1), Dorte Foss (2) og Maria Gradin (3). (Foto: Rolf Bakken)



Reportasje 2021:

Løpets nettsider

Trysilmila på Facebook

Resultater Trysilmila 13.08.2022: 10km - Kvinner (17 deltakere) Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Marte Kjøren Lillehammer IF K23-34 48:01 +0:00 2 Dorte Foss Raufoss IL K55-59 50:29 +2:28 3 Maria Gradin OSLO K40-44 51:46 +3:45 4 Unn Mari Bæk TRYSIL K55-59 56:52 +8:51 5 Mie Alræk OSLO K23-34 57:49 +9:48 6 Marte Eggen Sletten Trysil Idrettslag K45-49 59:14 +11:13 7 Iselin Kjønningsberg SLEPENDEN K40-44 01:53 +12:52 8 Hermine Hylderås Opdan HVAM K14-15 1:03:23 +15:22 9 Hanne Aasgaard OSLO K23-34 1:03:47 +15:46 10 Line Hvammen Team Kondis Elverum K35-39 1:03:57 +15:56 10km - Menn (38 deltakere) 1 Ivar Hesselberg Indby Rustad IL M23-34 43:06 +0:00 2 Marius Nordsveen Trysilgutten IL M20-22 43:21 +0:15 3 Martin Kvisler TRYSIL M23-34 44:09 +1:03 4 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb M55-59 44:14 +1:08 5 Christoffer Hvammen Team Kondis Elverum M35-39 44:25 +1:19 6 Jan Nyrønning Ålen IL M55-59 44:29 +1:23 7 Bjørn Paulsrud LUNDERSÆTER M55-59 44:41 +1:35 8 Per Åhlin IK Nocout.Se M35-39 45:03 +1:57 9 Espen Hjerpaasen Lillehammer IF M23-34 47:14 +4:08 10 Sander Botness Greni Nes Ski M14-15 47:22 +4:16 11 Per Sole Strandbygda IL M35-39 47:32 +4:26 12 Julian Paula Trysil IL M16-17 47:54 +4:48 13 Amund Sigstad Hernes IL M40-44 47:59 +4:53 14 Ole-Petter Sætre Nybergsund Il-Trysil M45-49 48:27 +5:21 15 Knut Kristian Schatvet Fet Skiklubb/Sykkel M35-39 48:32 +5:26 16 Vegard Svenningsen Ski Team Delta M35-39 49:05 +5:59 17 Tor Petter Skogstad ØSTBY M35-39 49:24 +6:18 18 Håkon Kolåsæter HK Motorsport M23-34 49:35 +6:29 19 Andreas Bjørseth OSLO M23-34 52:19 +9:13 20 Svenn Martin Søgaard Romerike Ultraløperklubb M23-34 52:38 +9:32 6,5 km - Kvinner (9 deltakere) 1 Liv Tone Heramb Risberget IL K 6,5 km 29:01 +0:00 2 Gro Kveldro Bruksås TRYSIL K 6,5 km 38:09 +9:08 3 Ella Linnéa Gulbrandsen FLATEBY K 6,5 km 40:19 +11:18 4 Madeleine Skogberget Østby IL K 6,5 km 40:35 +11:34 5 Therese Mellgren TRYSIL K 6,5 km 41:46 +12:45 6,5 km - Menn (8 deltakere) 1 Martin Johan Haugen Granli IL Menn 6,5 km 29:32 +0:00 2 Rossa O'donnell Sportsklubben RYE M 6,5 km 30:42 +1:10 3 Olle Gradin TRYSIL M 6,5 km 36:12 +6:40 4 Eimantas Daujotas MOELV M 6,5 km 41:46 +12:14 5 Kjell Arne Østvang Engerdal Idrettslag M 6,5 km 49:01 +19:29 I kvinneklassen løp Marte Kjøren fra Lillehammer IF inn til ny bestetid i løypa på 48.01. Allesteds nærværende Dorte Foss fra Raufoss var nest best, to og et halvt minutt bak. Svenske Maria Gradin løp inn som tredje dame drøye minutter senere.Damepallen på mila ble pyntet av Marte Kjøren (1), Dorte Foss (2) og Maria Gradin (3). (Foto: Rolf Bakken)Reportasje 2021: God start for Trysilmila under optimale forhold

Trysil-dobbelen - Menn Plass Navn Klubb Skimaraton Mila Totalt 1 Ivar Hesselberg Indby Rustad IL 2:22:06 43:06 03:05:12 2 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb 2:24:26 44:14 03:08:40 3 Martin Kvisler 2:34:32 44:09 03:18:41 4 Tor Petter Skogstad 2:37:38 49:24 03:27:02 5 Rolf Bakken FIK Orion 2:37:08 58:01 03:35:09 6 Vegard Svenningsen Ski Team Delta 2:53:21 49:05 03:42:26 7 Robert Gustafsson Garphyttans IF 3:32:00 1:02:25 04:34:25 8 Per Ole Otterness Strømmen IF 3:46:04 1:03:27 04:49:31

ALLE RESULTATER