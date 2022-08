Det var mange gode navn på startstreken i kvinnenes 10.000 meter i EM. Sett fra norsk side så manglet vi et sentralt navn, Karoline Bjerkeli Grøvdal hadde dagen før bestemt seg for å stå over denne øvelsen på grunn av noen problemer med ryggen. Hun kommer forhåpentligvis sterkt tilbake på 5000 meter.

Det var Eilish McColgan som satte fart og la seg i front og dro de andre med seg gjennom hele første halvdel av løpet. Hun stilte med god form og masse selvtillit etter at hun for et par uker siden kopierte sin mors bragd med å vinne Samveldelekene, foran to kenyanske løpere.





Eilish McColgan drar fremst store deler av løpet, her foran Yasemin Can.



En jublende glad Yasemin Can går først over målstreken og kan nå kalle seg europamester på 10.000 meter.

Inn i siste halvdel av løpet var det dannet en tetgruppe etter Eilish McColgan med Yasemin Can, Konstanze Klosterhalfen og Lonah Chemtai Salpeter. Da rundetelleren viste at det var 7 runder igjen skrudde Yasemin Can på farten og rykket ganske raskt opp til å ha en god ledelse på de andre. Eilish McColgan la seg da sist i denne gruppen mens Konstanze Klosterhalfen måtte gi slipp, Den tyske jenten har slitt med korona i sommer og var dermed litt usikker på formen sin.

Eilish McColgan og Lonah Chemtai Salpeter tok opp jakten på utbryteren, skulder ved skulder. De klarte ikke å bestemme seg for hvem som skulle dra tydeligvis, og slik holdt de på runde etter runde. Avstanden til Yasemin Can ble ikke mindre, men heller ikke nor særlig større, og hun kunne dermed gå i mål 9 sekunder foran Eilish McColgan med Salpeter på tredjeplassen.

Yasemin Can kommer opprinnelig fra Kenya, men er ny tyrkisk statsborger. Hun deltok i årets Bislett Games der hun tok en 9. plass på 5000 meter. Hun har dermed kommet i bedre form siden den tid.

18 kvinner står klare på startstreken.

Resultater kvinner 10.000 meter:

pl. st. nr. land navn tid 1 497 TUR CAN Yasemin 30:32.57 SB 2 439 GBR MCCOLGAN Eilish 30:41.05 3 462 ISR SALPETER Lonah Chemtai 30:46.37 NR 4 448 GER KLOSTERHALFEN Konstanze 31:05.21 SB 5 463 ISR TEFERI Selamawit 31:24.03 SB 6 436 GBR HARRISON Samantha 31:46.87 7 503 UKR ZINENKO Valeriia 31:55.60 PB 8 450 GER REH Alina 32:14.02 9 427 FIN RICHARDSSON Camilla 32:19.27 PB 10 437 GBR JUDD Jessica 32:23.98 11 473 NED JONKMAN Silke 32:30.92 12 432 FRA ZARBO Alessia 32:36.28 13 431 FRA WOLDU Mekdes 32:39.54 14 494 SWE LAHTI Sarah 32:42.27 SB 15 414 ESP ÁLVAREZ Beatriz 33:04.18 16 475 NED LAU Jasmijn 33:14.00 SB 17 419 ESP MELERO Maitane 33:46.71 18 401 AUT MAYER Julia 33:57.29

Alina Reh, Lonah Chemtai Salpeter og Selamawit Teferi.



Yasemin Can bestemmer seg for å sette inn et kraftfullt rykk og får en luke til de andre.





Europamesteren er kåret: Yasemin Can.



Sara Lahti var eneste svenske deltaker i denne finalen.



Konstanze Klosterhalfen, Tyskland.



Selamawit Teferi, Israel.



Samantha Harrison, Storbritannia.



Valeriia Zinenko løper for Ukraina.



Jasmijn Lau, Nederland.