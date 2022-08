Da er terminlisten for 2022 på plass. Det blir 6 spennede løp i den bergenske fjellheim. Hetlebakksåta og Ådnanipa er nye, de øvrige 4 løpene har vært prøvd før og er meget populære.

I år vil det igjen bli mulig å melde seg på hele karusellen, en klar fordel for dem som ønsker løpe minst 4 av sesongens 6 løp.



Terminliste:

Løp 1: Hetlebakksåta 333 m.o.h – 21. april

Løp 2: Kvitebjørn 480 m.o.h – 3. mai.

Løp 3: Livarden 683 m.o.h – 19. mai

Løp 4: Dyrdalsrunden 804 m.o.h – 14. juni.

Løp 5: Ådnanipa m.o.h – 18. august

Løp 6: Blåmanen by night – 11. oktober

Dato: Torsdag 18. August 2022.

Start: Kl 18:00-18:20 for trimklasse. Kl 18:30 for konkurranseklasse. Løypebeskrivelse: Starten går fra Arna Idrettspark og følger Indre Arna sin fjellvei (Rambergsveien) sørover ca 3 km før den tar bratt opp Arna sin Stoltzekleiv, her er det noen brattehøydemetre før det flater noe ut før topp, unn deg et utsyn over Arnadalen og Sørfjorden før du følger stien rett nord ned til Åsheimsveien. Denne følges tilbake til start. Lengde: 8 km og 475 meter stigning

Parkering i området rundt Arna Stadion.



Kart over ruten





Løypene går i terreng med varierende underlag, og vil være noe teknisk krevende, selv om vi legger opp til å følge stier og noen skogsveier. Start og mål vil være samme sted og alle løpene er over et fjell. Løypene er merket med vimpler eller merkebånd og det står vakter i løypen hvor arrangøren ser det som nødvendig.

Klasser: Du kan enten delta i konkurranseklasse eller trimklassen. Konkurranseklassen er for deg som liker presset fra andre løpere og trimklassen vil passe for deg som ønsker å delta i ditt eget tempo. Det er felles start i konkurranseklassen, men åpen start i trimklassen innen 20 minutter fra starttid for klassen.

Påmelding : Eq Timing står for påmelding, tidtaking og resultater. KLIKK HER. Ingen påmelding ved start. Startnummer hentes selve løpsdagen før start ved startområde. Deltagere må samtidig skrive under egenerklæring for deltagelse på eget ansvar. MRK: Av praktiske årsaker kan du enten melde deg på alle 6 løpene samlet (kr 800,-) eller ett og ett løp (kr 175,-). Det åpnes for påmelding et løp av gangen.

Startnummer: Utlevering av startnummer ved startområde ved ditt første løp. MRK: Har du valgt «Karusell-påmelding» d.v.s. påmeldt flere løp må du beholde startnummeret for å bruke dette i alle løp.

Premiering: Ingen samlet premieutdeling etter målgang. Topp tre dame og herre i konkurranse klassen for premier sponset fra Salomon og Dynafit. I tillegg blir det trukket ut deltagerpremier på startnummer for alle klasser.

Toalett og garderobe: Det vil ikke være garderobe eller mulighet for dusj/ toalett.

Karusellens hjemmeside (klikk på link)

Som vanlig blir det en spennede løype over noe av det fineste fjellheimen i Bergen har og by på, her fra Dyrdalsrunden i vår.

