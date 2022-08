Starten fra Gullbotn (Foto Tom Roger Johansen)



Fra starten på Gulbotn skal deltakerne først opp til Gullfjellet, som er det høyeste fjellet i Bergen, og deretter fortsetter de over ytterligere syv fjelltopper med en samlet lengde på 50 km og 3000 høydemeter i fjellterreng. Det er også et kortere alternativ som går over fire fjell.





Gullfjellet er første fjelltopp som passeres, her istrålende solkinn en lørdags morgen.(Foto: Jan-Tore Gjervik)

Hele tiden går de vestover, mot sjøen og solnedgangen, derav navnet Rett Vest. Som for øvrig er et gammelt uttrykk for at noe går galt, i verste fall å dø.

Dette er altså løpet for dem som ønsker mer ekstreme utfordringer enn en tur på Fløyen. Men denne gangen har deltakerne i hvert fall værgudene på sin side. Det er meldt om en temperatur i lavlandet på 21 grader og lite vind.

Les mer på arrangørens sider: Styrkeprøven Rett Vest.





Trine Hysing-Dahl er dugnadsleder for Styrkeprøven Rett Vest, men det hindrer henne ikke fra å løpe selv. Hun vant løpet i 2018.

Tidligere Kondis-reportasjer fra Styrkeprøven Rett Vest:

2021: Filip Eidsheim og Sara Rebekk Færø vant Styrkeprøven Rett Vest

2020: Idrettsparet Færø-Linde vant begge i Styrkeprøven Rett Vest

2019: Ludvigsen og Tøsdal vant krevende styrkeprøve Rett Vest

2018: Ole Andre Austevoll og Trine Hysing-Dahl vant

2017: Ludvigsen og Lind klare vinnere av SRV.