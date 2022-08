Ultravasan inngår i Vasaloppets sommeruke og er en del av Vasatrippelen som består av langrenn (Vasaloppet), løping (Ultravasan) og sykling (Cykelvasan). Distansene man kan velge mellom for å klare trippelen er i alle tre disipliner 90, 45 eller 30 km.



Ultravasan ble i år arrangert lørdag 20. august. I likhet med Vasaloppet på ski, så har også Ultravasan start i Sälen og målgang i Mora etter at 90 km er tilbakelagt. Det finnes også en kortere løype på 45 km. Nytt av året var også en 30 km lang løype. Begge disse med start i Oxberg og mål i Mora.



Ultravasan har ikke på langt nær så mange deltakere som det superpopulære Vasaloppet, men det er likevel mange som deltar. I år var det 1090 (779 menn og 311 kvinner) som fullførte den 90 km lange løypa. På 45 km var det 612 fullførende (300 menn og 312 kvinner) og på 30 km var det 574 fullførende (218 menn og 356 kvinner). Det ble også arrangert en 10 km med 291 fullførende (109 menn og 182 kvinner).



Ultravasan 90 km

Ultravasan ble første gang arrangert i 2014, og for første gang siden oppstarten ble det i år svensk seier for kvinner og menn både på 90 og 45 km. På 90 km var det mannen som i fjor kom på 2. plass, Viktor Stenqvist, som vant herreklassen på 6.19.07. Her tok Jørgen Grønsund en sterkt 10. plass totalt og kom på 2. plass i klassen 35-39 år med tiden 7.28.38. Nevnes må også seieren til Bjørn Kåre Gjerde i 65-69-årsklassen på 10.48.04.



Norske menn på 90 km





I kvinneklassen på 90 km ble det seier til debutant Anna Hellström på 7.40.51. Line Caliskander ble beste norske kvinne på 13. plass totalt og 2. plass i klassen 50-54 år. Hun løp på 8.40.46.



Norske kvinner på 90 km





Det var lett regn og 15 grader da starten på 90 km gikk i Sälen lørdag morgen kl. 05:00.



Ultravasan 45 km

Ultravasans 45 km hadde start i Oxberg kl. 09.00 lørdag morgen. Vant herreklassen gjorde Kristoffer Låås på 2.39.47.



Per Kolstad tok en 2. plass i klassen 60-64 år på 4.28.59.



Norske menn på 45 km





I kvinneklassen på 45 km var det Barbro Näsström som vant på 3.02.47. Her ble det både 5. og 6. plass til Norge representert ved Gina Elisabeth Mathisen på 3.26.42 og Ingvild Aurdal på 3.44.00. Sistnevnte vant dessuten aldersklassen 45-49 år.



Norske kvinner på 45 km





Trailvasan 30 km

Den nye distansen på 30 km ble vunnet av Adhanom Abraha på 1.41.02, mens Maria Larsson vant kvinneklassen på 2.00.47.



Norske menn på 30 km





Norske kvinner på 30 km





Påmelding til neste års utgave av Vasaloppets sommaruke, som Ultravasan er en del av, åpner lørdag 24. september. Se arrangementets nettside.



Komplette resultatlister



Ultravasan 90 km.



Resultater 2022



Ultravasan 90 menn, 90 km, Sälen–Mora

Viktor Stenqvist vant herreklassen på 90 km.



1 Stenqvist, Viktor (SWE), Billingen X-trail Sports Club, 06.19.07

2 Lantz, Joacim (SWE), Ockelbo SK, 06.22.59

3 Meijer, Olle (SWE), Högby IF, 06.27.29

4 Anfält, Erik (SWE), Örebro AIK/Team Salomon, 06.32.55

5 Eriksson, Fredrik (SWE), IK Akele, 06.52.13

6 Glyva, Evgenii (ITA), All Blacks Thun, 06.55.30

7 Gault, Emmanuel (FRA), TEAM INOV 8 FRANCE, 07.09.49

8 Kalered, Emil (SWE), 07.19.08

9 Ahlberg, Johan (SWE), 07.27.45

10 Grønsund, Jørgen (NOR), 07.28.38



Norske deltakere





Ultravasan 90 kvinner, 90 km, Sälen–Mora



Anna Hellström vant kvinneklassen på 90 km.



1 Hellström, Anna (SWE ), Enebybergs IF, 07.40.51

2 Byhlinder, Sofia (SWE ), IFK Mora Friidrott, 07.50.25

3 Berg, Kajsa (SWE ), Enhörna, 07.56.16

4 Hartelius, Elin (SWE ), IF Kville, 07.58.43

5 Klevmar, Petra (SWE ), Fysioterapicentrum Väst, 08.06.25

6 Saxvall, Maria (SWE ), Torsångs IF, 08.08.09

7 Södermark, Frida (SWE ), Tjalve Friidrott, 08.16.46

8 Nordin, Sofia (SWE ), Majornas IK, 08.24.53

9 Ågran, Johanna (SWE ), OK Storsjön, 08.25.16

10 Hedberg, Madeleine (SWE ), Team Kämpaslätta, 08.28.30



Norske deltakere





Ultravasan 45 menn, 45 km, Oxberg–Mora



Kristofer Låås vant herreklassen på 45 km.



1 Låås, Kristofer (SWE), Keep Up RC, 02.39.47

2 Andersson, Kim (SWE), Umara Sports Club, 02.49.09

3 Ryapolov, Roman (SWE), IFK Mora OK, 02.54.52

4 Bergström, Oscar (SWE), Peab IF, 02.56.35

5 Frederiksen, Rikki (DEN), Denmark, 02.58.40

6 Nilsson, Marcus (SWE), Lulekamraterna, 03.05.10

7 Biranvand, Yavar (SWE), Västerås LK, 03.18.15

8 Groop, Jonatan (SWE), Västerås LK, 03.21.31

9 Hellquist, Gustav (SWE), 03.25.41

10 Öhman, Anton (SWE), Örebro AIK, 03.26.11



Norske deltakere





Ultravasan 45 kvinner, 45 km, Oxberg–Mora



Barbro Näsström vant kvinneklassen på 45 km.



1 Näsström, Barbro (SWE), Säter FIK, 03.02.47

2 Hellsten, Liselotte (SWE), Spårvägen FK, 03.09.09

3 Söderlund, Helene (SWE), IFK Mora, 03.16.43

4 Löf, Hilda (SWE), XC Sthlm Ski Club / Ski team Göhlins, 03.20.45

5 Mathisen, Gina Elisabeth (NOR), 03.26.42

6 Aurdal, Ingvild (NOR), 03.44.00

7 Darerflod, Ronja (SWE), 03.45.51

8 Kristiansson, Frida (SWE), Malung CK, 03.55.05

9 Bylander, Lisa (SWE), Frösö IF 03.57.43

10 Olofsson, Emma (SWE), 04.01.14



Norske deltakere





Trailvasan 30 menn, 30 km, Oxberg–Mora

Adhanom Abraha vant herreklassen på 30 km.



1 Abraha, Adhanom (ERI), Eritrea, 01.41.02

2 Nilsson, David (SWE), Högby IF, 01.45.42

3 Panchenko, Artem (UKR), Ukraina, 01.53.11

4 Svärdhagen, Axel (SWE), 01.56.09

5 Pettersson, Jesper (SWE), Pite Runners LDK, 02.01.23

6 Flade, Matthias (GER), SC Münchberg/new balance Team, 02.02.01

7 Gustafsson, Johan (SWE), IFK Mora Friidrott, 02.05.01

8 Nilsson, Mathias (SWE), Torsby Löparklubb, 02.05.56

9 Fahlén, Tom (SWE), Landsbro IF skidor, 02.09.22

10 Japec, Sebastian (SWE), 02.11.45



Norske deltakere





Trailvasan 30 kvinner, 30 km, Oxberg–Mora



Maria Larsson vant kvinneklassen på 30 km.



1 Larsson, Maria (SWE), 02.00.47

2 Larsson, Marit (SWE), 02.20.03

3 Jansson, Sandra (SWE), IF Göta Karlstad, 02.20.18

4 Persson, Therese (SWE), 02.34.41

5 Musslinder, Emma (SWE), Falköpings Aik Skidklubb, 02.35.46

6 Lundberg, Åsa (SWE), Nordanstigs friidrott, 02.40.01

7 Ashby, Vanessa (NZL), 02.40.25

8 Wivlén, Anneli (SWE), Brunflo If, 02.41.05

9 Grandell, Pia Maria (FIN), 02.41.34

10 Nord, Madelene (SWE), Malungs IF skidor, 02.44.15



Norske deltakere





Komplette resultatlister



Tidligere års vinnere av Ultravasan siden starten i 2014

Ultravasan 90, herrar

2014 Jonas Buud, IFK Mora FK (SWE), 6.02.03

2015 Jonas Buud, IFK Mora FK (SWE), 5.45.08 (Rekordtid!)

2016 Jarle Risa, Undheim IL (NOR), 6.11.49

2017 Elov Olsson, Ockelbo SK (SWE), 6.07.37

2018 Fritjof Fagerlund, LK Roslagen (SWE), 6.01.56

2019 Jim Walmsley, Hoka One One (USA) 5.47.28

2020 Ultravasan ingick i Hemmavasan, ingen segrare korades

2021 Sébastien Spehler, Team Salomon (FRA), 6.09.45



Ultravasan 90, kvinner

2014 Holly Rush, Team Bath AC (GBR), 7.09.04

2015 Jasmin Nunige, Schweiz (SUI), 7.02.35

2016 Jasmin Nunige, Track Club Davos (SUI), 6.54.32

2017 Ida Nilsson, Högby IF (SWE), 6.51.26

2018 Alexandra Morozova, Ryssland (RUS), 6.43.55 (Rekordtid!)

2019 Alexandra Morozova, Ural (RUS) 7.11.07

2020 Ultravasan ingick i Hemmavasan, ingen segrare korades

2021 Alexandra Morozova, Ural (RUS), 6.48.36



Ultravasan 45, menn

2014 Roman Ryapolov, IFK Mora FK (RUS), 2.49.47

2015 Fritjof Fagerlund, Rånäs 4H (SWE), 2.45.30

2016 Roman Ryapolov, IFK Mora OK (RUS), 2.41.47

2017 Erik Anfält, Örebro AIK (SWE), 2.40.28

2018 David Nilsson, Högby IF/MotionMetrix (SWE), 2.39.33 (Rekordtid!)

2019 Fredrik Eriksson, IK Akele (SWE) 2.49.21

2020 Ultravasan ingick i Hemmavasan, ingen segrare korades

2021 Kristofer Låås, Keep Up RC (SWE), 2.41.04



Ultravasan 45, kvinner

2014 Gloria Vinstedt, Sverige (SWE), 3.28.13

2015 Caroline Dubois, Frankrike (FRA), 3.13.22

2016 Lisa Ring, IK Nocout.se (SWE), 3.04.18

2017 Joasia Zakrzewski, Storbritannien (GBR), 3.06.12

2018 Lisa Ring, IK nocout.se (SWE), 3.03.00 (Rekordtid!)

2019 Sofia Byhlinder, IFK Mora Friidrott (SWE), 3.09.40

2020 Ultravasan ingick i Hemmavasan, ingen segrare korades

2021 Liselotte Hellsten, Spårvägen (SWE), 3.05.38