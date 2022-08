- Dette var faktisk et stunt siden jeg bestemte meg for å melde meg på bare en uke før løpet. Jeg har i grunn alltid vært nysgjerrig på ultraløp, og jeg har da noen lengre treningsturer i banken som nok hjalp på i helga, forteller Ida til Kondis.

- Løypa gikk langs ei tidligere jernbanelinje med slake men ekstremt lange stigninger, så det ble da noen høydemetre. Høyeste punktet i løypa var også på 1900 moh. Siden jeg ikke visste helt hva jeg gikk til og ikke har trent systematisk på noen måneder, var målet egentlig bare å ta det som en skikkelig utfordring og komme meg i mål. Så kjentes det så greit ut fra start at jeg fant ut at jeg burde prøve å holde et jevnt tempo og eliminere stoppene underveis da jeg skjønte at jeg kanskje kunne ta løyperekorden for damer. Det endte med å ta den med 27 minutter, så det var artig, utdyper langdistanseløperen som her hjemme representerer Ren-Eng.

Løpet Ida deltok i var Lean Horse Ultra Marathon som har vært arrangert i Black Hills i South Dakota siden 2005. Løpsmenyen består av 100, 50, 30 og 20 miles og går på et nedlagt jernbanespor hvor underlaget består av knust kalkstein.

- Ja, jeg må si det frister til gjentakelse og tenker nok at jeg kommer til å prøve meg på noen flere ultraløp. Når det gikk så bra i den lite planlagte debuten, må jeg nesten finne ut av hvordan det kan gå med litt bedre forberedelser. I tillegg så er det jo bare noe veldig spennende ved å løpe langt. Det er en bra arena for gode utfordringer, fine opplevelser og interessante møter med andre langløpere, avslutter Ida Meli Narbuvoll som vi sist stiftet bekjentskap med i hjemlandet da hun tok gullet på 10000 m under i Kristiansand i fjor høst.



Bilde fra løypa langs George S. Mickelson Trail i Black Hills i South Dakota. (Foto fra løpets nettsider)



Resultater fra løpet

Løpets nettsider