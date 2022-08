Av: Rune Helle, Dag Eliasen og Christian Michaelsen

Det ble seier på både 800 og 1500 meter for Ingeborg Østgård i årets junior-NM. På den lengste distansen ble det også mesterskapsrekord på 4.17. På 800 klarte hun ikke å ta rekorden som hun satte i fjor.

– To NM-gull er bra. Vi kjørte også på for å få brukbare tider i finalene, sier Ingeborg som takker de andre jentene som var positive til å kjøre tempo.

På 800 meter kom hun inn på 2.06. Tre sekunder bak pers og mesterskapsrekorden fra i fjor.

Det var tøffe felt Ingeborg vant i helgen. Det hører til sjeldenhetene at to regjerende europamestre for junior møtes til duell i en norsk NM-finale på 1500 meter. Det har faktisk ikke hendt tidligere. I helgen var det duket for skikkelige tvekamper mellom Ingeborg Østgård (19) og Malin Holsveen (17) fra Raufoss både på 800 og 1500.

Ingeborg trakk ved begge anledninger det lengste strået.

Ingeborg vant U-20 EM på 1500 meter i Estland i fjor. Malin gikk til topps på 800 meter under årets U-18 mesterskap i Jerusalem tidligere i sommer.

Ingeborg ble også nummer syv på årets U-20 VM i Colombia.

– En prestasjon og en plassering jeg er vel tilfreds med, oppsummerer hun etter turen til Sør-Amerika.

– Årets store høydepunkt både sportslig og sosialt. Hele opplevelsen på VM var fantastisk. Det er ikke ofte vi reiser så langt for å konkurrere, understreker hun.

Se også: Ingeborg var beste europeer på 1500 meter i Colombia.

