Av: VESTPRESS

– Dette er jeg utrolig glad for. Jeg vil sidestille disse to gullmedaljene, sier Grethe etter 4.23,32. Sekundet bak årets pers, og to sekunder foran Sara Busic som tok sølvet.

Det var to jenter som hadde tre sekunder bedre pers enn Grethe før start.

– Jeg fikk et helt ideelt løpsopplegg. I forkant hadde jeg planene klare. Jeg ville ha fart, og den hadde jeg planer om å sette selv. Nå ble det kjør fra start, og jeg kunne ligge i rygg på jenta som drog, sier Grethe om satte inn det avgjørende rykket 300 meter fra mål.

– Det gikk egentlig overraskende lett når jeg første fikk festet grepet, sier Grethe.

Grethe er blant de store favorittene på søndagens 800 meter. Her er det mangle løpere med ganske lik årsbeste.

– Jeg har ikke perset på 800 meter i år, presiserer Grethe som føler seg i god form.

I forkant hadde hun tredje og femte beste tid på sine to favoritter i U-23 klassen.

– Mitt mål er klart to medaljer i Bærum denne helgen, sier Steinkjer-jenta.

Grethe understreker at hun har hatt en bra sesong, men at det definitive toppløpet har latt vente på seg. Sykdom gjorde at hun ikke stilte på senior NM i Stjørdalen like over St. Hans.

U23 Kvinner (link) 1500 m 17:10:00 (Endret: 17:15:54)



Grethe Tyldum, Selma Løchen Engdahl og Mari Roligheten Ruud.