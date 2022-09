Dette var de åttende løpet i årets Sørdalskarusell som arrangeres av Litrim i samarbeide med Vegvesenet BIL. Glamitec var løpets sponsor.

Olympiaparkløpet, det niende og nest siste løpet i årets Sørdalskarusell arrangeres virtuelt i tiden 3. – 6. september, mens fellesstarten skjer fra Håkons Hall onsdag 7. september kl. 1830.

Johannes Havn fra Stegaberg IL (979) og Lars Berger fra Øyer (1022) fulgte hverandre gjennom hele løpet. I sluttspurten ble imidlertid Havn for sterk. Han ble raskeste herreløper 3,8 sekunder foran Lars Berger, som da ble en klar vinner av klasse 40 – 49 år.

Det var et flott skue da 160 løpere startet samtidig på parkeringsplassen ved Norsk Vegmuseum på Hunderfossen.

Ragnhild Haukåen fra Sør-Vekkom Lauparlag (1050) ble nest raskeste kvinne og vant klassen K 20 – 29. Her ser vi henne sammen med Aadne Smidesang (75) i klasse M 50 – 59 og Emil Lunheim fra Øyer – Tretten ((1040) som ble nr. 3 i klasse M 12 – 15 år.

Det er gledelig at så mange yngre gutter og jenter deltar i Sørdalskarusellebs løp. Her ser vi 8 år gamle Olav Hjelleset Melbø (970) sammen med Syver Sandberg Tistel (967), også 8 år gammel. Til høyre i bildet ser vi 11 år gamle Lara Kester Moe (1063). Og bak følger et par eldre løpere Torgeir Kval (1064) og Erik Thoresen (1062)

Det skal gjøre litt vondt når en nærmer seg mål i et 3,5 km langt terrengløp. Med mål i sikte tar Pål Zeppelin i klasse 40 – 49 ut de siste kreftene.

6 år gamle Ludvik Grøtterud var løpets yngste deltaker. Han fullførte de 3,5 km lange Vegmuseumsløpet i fin stil sammen med mor på under 28 minutter. Ikke verst.