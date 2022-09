Trekkplaster: Thomas Finshus, mannen bak Sluseløpet, har i flere år jaktet på Petter Northug for å få han som gjest til løpsfesten. I 2020 fikk han ja, men så kom pandemien. Endelig i år var Petter på plass og bidro mye til fullt hus på foredraget og at det ble mange deltakere, mye publikum og god stemning. (Foto; Geir Arne Rosvold)



Knappe 3 mil øst for Haugesund finner vi den lille bygda Skjoldastraumen. Her trommer bygdelaget hvert å til folkefest.første søndag i september. I år var det også foredrag med Petter Northug i Edda Kino i Haugesund med 200 tilhørere dagen før hvor de fleste hadde betalt en pen sum for å høre om hans vei fra en heller talentløs guttunge til å bli verdens beste i skisporet. Og dagen etter fikk alle som ønsket det ta selfies sammen med Petter og fikk autografen hans.



Litt snikreklame ble det også på denne fine solskinnsdagen når Petters fargerike solbriller - av riktig merke - lyste opp i det han kneppet av klokka ved målpassering. Petter fikk solid "bank" av beste dame, det som på svensk kalles "tjejdeng". Kristine Lande Dommersnes slo Petter med nesten to minutter.



Vinneren: Morten Gjendem vant i 2017 og fikk tøff konkurranse i år av Lars Lunde, som har vunnet løpet to ganger, og 22 år gamle Simon Østreng Veland. (Foto: Geir Arne Rosvold)



Tøff konkurranse

Riktig mange av distriktets beste løpere stilte opp i årets utgave av Sluseløpet og det endte med løyperekorder både for menn og kvinner. Arrangørens egen favoritt, som for anledningen var tildelt startnummer 1 og dermed henviste Petter Northug til å få startnummer 2, har også vunnet to ganger før, men har ikke fått trent for fullt i år pga. skader. Han måtte i år nøye seg med en beskjeden 14. plass, - noen få sekunder etter damevinneren.



Lars Lundes løyperekord var på 14.04 satt i 2018. Nå forbedret Morten Gjendem rekorden med 10 sekunder. Lars Lunde hadde nå, på tredjeplass, 14.16, med andre ord ikke så langt unna den tiden han vant på 2018. Lars fra Stord, som nå er 25 år, var som junior blant landets aller beste. Så kom skader, men han er nå på vei tilbake på omtrent samme nivå som den gang..





Pallen for menn: Simon Østreng Veland, Morten Gjendem og Lars Lunde. (Foto: Geir Arne Rosvold)



Tre unge jenter/damer på pallen

Pallen for damer: Margrete Jørgensen Baustad, Kristine Lande Dommersnes og Tiril Børø Opsøen. (Foto: Geir Arne Rosvold)



Maryna Novik fra Klypetussen har vunnet hele 7 av de 9 tidligere utgavene av Sluseløpet og hadde løyperekorden med 16.36 fra 2017. I hennes skadefravær ble den forbedret med hele 55 sekunder av Haugesunds Kristine Lande Dommersnes (23 år). Margrete Jørgensen Baustad (22 år), som nå representerer Tjalve, men kommer også fra Haugesund, ble nr. 2.



På tredjeplass kom 11 år gamle Tiril Børø Opsøen fra Stegaberg på gode 18.15 og trekker snittalderen på jentene på pallen helt ned til knappe 19 år. Så får vi også ta med at damene på 4. og 5. plass er 45 og 41 år.



Dagens Quiz: Hvem er dette?



Nr. 137: Bor i dag i Skjoldastraumen og er også oppvokst der, så alle i distriktet vet hvem han er. Han deltok i Sluseløpet og ble nr. 41. Han er bygdas desidert mest kjente idrettsutøver. HVEM? Svaret finner du nederst i artikkelen. (Foto: Geir Arne Rosvold)





Maskot som hare i barneløpet: Hele 180 barn deltok. (Foto: Geir Arne Rosvold)



Trimklassen: De som løp og gikk uten tidtaking kunne velge mellom full distanse 4,5 km eller 2,5 km. (Foto: Geir Arne Rosvold)



Blid jente: Med litt for store Northug-briller og Petters signatur på startnummeret, så kan dette være et medlem av familien Finshus, (Foto: Geir Arne Rosvold)



Tett med publikum: Stort å løpe i mål med masse feststemte publikummere. (Foto: Geir Arne Rosvold)





Fest på Vestlandet: Kaker i lange baner hører med. (Foto: Geir Arne Rosvold)





Sluseområdet: Løypa går i et 8-tall og passerer over slusen både på tur inn og ut av området, som er pyntet til fest med norske flagg. (Foto: Geir Arne Rosvold)



Hva er Skjoldastraumen?

Fra Store norske leksikon::

Skjoldastraumen er den trangeste delen av Skjoldafjorden, Tysvær kommune, Rogaland. Her er fjorden så grunn og strømmen så kraftig at en sluse har vært nødvendig for å få større båter gjennom. Den ble åpnet i 1908 og er senere modernisert og restaurert; den er i dag 42 meter lang, 6,9 meter bred og 3,5 meter dyp og er en av to saltvannssluser her i landet.



Løypekart



Åttetallsløype: Broen over slusen er mest publikum samler seg under løpet.



Svar på hvem som er på bildet med Dagens Quiz;

Løperen på bildet er Håvard Nordtveit (32 år), med 52 A-landskamper for Norge i fotball, den siste i 2019. Proff i Premier League og Bundesliga fra 2007 - 2022, nå skadet og arbeidsløs/klubbløs fotballspiller som har flyttet hjem til Skjoldastraumen.