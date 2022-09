Lørdag ettermiddag går startskuddet for det sterkeste nasjonale heatet for menn på en engelsk mil noensinne med 34 påmeldte. Mange av våre beste utøvere på plass, blant annet årets norgesmester på 1500m Even Brøndbo Dahl og bronsevinner Esten Hansen-Møllerud Hauen.

For kvinner er det et lite men sterkt felt bestående av Malin Hoelsveen, Ingeborg Østgaard og Sopie Thøgersen (Danmark)

- Det er veldig moro at engelsk mil slår an så bra. Det blir i hvert fall to heat med fartsholdere og et dameheat. De får også registrert slutt-tid på 1500m forutsatt at de fullfører mila, presiserer Dag Kåshagen i Moelven IL Friidrett.



Kvinner Senior Nr Navn Klubb PB SB Andrea Brække Hamar IL PACE 26 Ingeborg Østgård Friidrettsklubben Ren-Eng 4,09,91 4,09,91 96 Malin Hoelsveen Raufoss Friidrett 4,15,41 4,15,41 104 Sofia Thøgersen Sparta Atletik & Løb 4,16,60 4,16,60

