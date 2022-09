Etter et års fravær er det med stor glede glede Strandvoldbruas Venner på nytt kan ønske alle velkomne til Strandvoldrunden, et 8,8 km lanat vegløp med start og mål ved Strandvoldbruas vestre brukar, ca. 4,5 km nord for Trysil sentrum medinnkjøring ved Løvåsenkrysset.



Mina Nerhagen har vært raskeste dame alle de tre årene Strandvoldrunden har blitt arrangert etter gjenåpningen av brua. Her fra innspurten i 2018. (Foto: Monika Søberg/Lokalavisa)

Flat og rask løype

Løypa går sørover på vestsiden av elva langs fylkesveg 26, inn ved Slettmovegen, over Kirkebrua i sentrum, og nordover igjen på østsiden av elva. Innspurten går over Strandvoldbrua og så målgang på vestsida. Det vil bli drikkestasjon etter ca. 4,5 km på østsiden av Kirkebrua. Total høydeforskjell er kun 12 meter og hele løypa går på asfalt.

Beste tider sist løpet ble arrangert - i 2020 - ble Ola Erik Heen Moe (33:39) og Mina Nerhagen (39:07). Rekordene innehas av Oddvar Siksjø (27:39) og Randi Langøigjelten Bjørn (30:58) – begge satt i 1985. Det tildeles napp i vandrepokal i aktive klasser for vinnerne i dame- og herreklasse. Vandrepokalenene må vinnes tre ganger for å tas til odel og eie.



Vestre brukar ved Strandvoldbrua er start- og målområde - og stedet for trivelig «etter-kut». (Foto: Rolf Bakken)

Afterrun alá Arne

Det blir premier og diplom til alle deltagere. Premieutdeling ved målområdet like etter løpet,. Garderobe og bad ved/i Trysilelva (gapahuk rett ved elva) – eller privat. Sosialt samvær og grillfest etter løpet i området ved målgang (ta med mat og drikke selv).

Start klokken 14:00. (Trimklassen starter kl. 13:00)

Deltakeravgift kr. 200,- / Trimklasse u/tidtaking kr. 100,- / Sykkelklasse (kun trim) kr. 100,-

Påmelding til Arne Moren (tel: 90501660 / e-post: unnikrist@hotmail.com) innen onsdag 28/9. Etteranmelding er mulig frem til halv time før start mot 50,- i tilleggsavgift. Premier og diplom til alle deltakere!



