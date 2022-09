Pressemelding fra arrangøren:



Lørdag 24. september 2022 arrangeres høstklassikeren «Torvikbukt Rundt» for femtiende år på rad.

– Dette gjør løpet til Nordvestlandets eldste landevegsløp, iallfall kjenner ikke vi til noen andre løp i nærområdet med like lang uavbrutt historie, sier Carl Gunnar Orset i Torvikbukt idrettslag.

– Under pandemien var vi heldige som fikk lettelser i smitteverntiltakene om høsten, slik at det lot seg gjøre å arrangere løpet med puljevis start. Men nå er vi endelig tilbake uten restriksjoner. Fellesstarten er dermed også tilbake, fortsetter Orset. Den går klokka 14.

Den klassiske løypa er 13,5 km lang, og det er fortsatt denne som utgjør hovedløpet. Løyperekordene innehas av Johan Bugge fra Eidsvåg (42.18 i 2015) og Karoline Bjerkeli Grøvdal fra Isfjorden (47.26 i 2011).

I anledning 50-årsjubilieet arrangeres det også eget ungdomsløp på 6 km for aldersgruppa 11-14 år.

– Selv femtiåringer må forandre seg litt for å være relevante for nye generasjoner, sier Orset. De som ønsker å gå gjennom løypa som en tur uten tidtaking, kan starte noen timer før fellesstarten. Det blir også delt ut premie til den bedriften som stiller med flest deltakere på fellesstarten. Start og innkomst er ved Gjemneshallen i Torvikbukt.



Den 13,5 km lange løypa har både lengre flate parti og et par godt merkbare stigninger.



Historikk

Allerede i forhåndsomtalen før det første løpet i 1973, kom det fram at Torvikbukt idrettslag ventet stor interesse fra hele Nordmøre og Romsdal for det som da ble omtalt som et «skogsløp». Planene for en «årviss foreteelse» i nordmørsbygda var allerede lagt. Den lokale favoritten Ola Bjarte Orset, som vant det første løpet, har for øvrig vært med i alle år etterpå. Leif Olav Alnes, som er oppvokst Torvikbukt, og som senere ble en merittert friidrettstrener, vant ellers mosjonsklassen det første året.

Løpet ble i starten lagt til oktober slik at det kunne fungere både som sesongavslutning for løpsspesialistene og oppkjøring til skisesongen for langrennsløpere i regionen. Dette gjorde at løpet raskt ble populært. Utover 1970-tallet var det en jevn vekst, og løpet rykket fra de andre løpene i distriktet med tanke på deltakertall. Løpet ble på den tiden omtalt som Møre og Romsdals største idrettsarrangement. I 1981 var det nærmere 600 deltakere med.

De senere årene har løpet fått større konkurranse, men fortsatt ventes stor deltakelse fra hele fylket.



24. september vil nok mange av disse – og antakelig en god del andre – være på plass for å delta i jubileumsutgaven av Torvikbukt Rundt. (Foto: arrangøren)