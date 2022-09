Værforholda for langdistanseløping var gode med 14-15 grader, lettskya og en svak vind fra nordvest, noe som gav medvind på det mest åpne partiet langs Frognerkilen. For både løpere, funksjonærer og tilskuere var det rett og slett en flott dag å være ute.



Ebrahim Abdulaziz benytta muligheten til en frisk åpning, og med god margin til resten av feltet passerte han halvveis på 1.08.00. Sebastian Conrad Håkansson var nærmest, men likefullt 2.27 bak. På andrerunden gikk det nesten 5 minutter seinere med Abdulaziz, men likevel økte han forspranget til Håkansson slik at luka i mål ble på 3.11.

– Det gikk veldig fint på førsterunden, mens det ble tungt på andrerunden med noe vind, og jeg hadde også litt problemer med magen, fortalte Ebrahim i seiersintervjuet.



Persen hans er så god som 2.15.03, og dette var han fjerde NM-gull på maraton. Ebrahim er 43 år, persen hans er også norsk rekord i klasse 40-44 år.



Merittert er også mannen som ble nummer to, Sebastian Conrad Håkansson. For bare tre uker siden løp han inn til fjerdeplass i VM 100 km på 6.19.02, noe som var både norsk og nordisk rekord. Det så ikke ut til at VM-løpet satt for mye i i verken beina eller hodet, og i Oslos gater ble det maratonpers med 2.23.57. Sebastian var strålende fornøyd med både løpet og opplevelsen.

– På forhånd var jeg veldig usikker, men når du kommer inn til ei god tid og NM sølv, så er det bare å glede seg. Jeg setter faktisk dette høyere enn fjerdeplassen i VM, fortalte mannen som seinere i dag også skal løpe halvmaraton og 10 km og er klar favoritt til å vinne Trippelen.



– Hvordan forbereder du deg til de neste to løpa?

– Det gjelder å holde seg i gang og få i meg næring. Sjøl om jeg føler meg fin nå, så vet du aldri hvordan beina føles når du skal starte opp igjen, men jeg tror det skal gå bra, og målet er å ta løyperekorden i Trippelen.



Tredjemann i mål var svenske Anton Gustafsson som løp på 2.26.25. Han er også påmeldt Trippelen, så slik sett kan Håkansson få tøff motstand.



Bronsen i NM gikk til fjerdemann i mål, Tage Morken Augustson, som brukte 2.29.30. I alt løp seks menn under 2.30, noe som må sies å være meget bra i den ikke helt lette løypa i Oslo. Hver runde byr på to tøffe stigninger – opp rundt Frognerparken og opp rundt St. Hanshaugen – så til sammen blir det fire lengre bakker å bryne seg på.



Se Kondis' video fra Oslo Maraton:



Ebrahim Abulaziz løp inn til sitt fjerde NM-gull på maraton. (Foto: Bjørn Johannessen)



Sebastian Conrad Håkansson persa med 6 minutter og tok NM-sølvet. (Foto: Bjørn Johannessen)





Torstein Bjerland er en gjenganger i Trippelen, og med 2.42.03 kom han greit i gang på den tøffe utfordringen. (Foto: Bjørn Johannessen)

Maraton menn 1 Ebrahim Abdulaziz Strindheim il M40-44 02:20:47 2 Sebastian Conrad Håkansson Svorkmo NOI M24-34 02:23:57 3 Anton Gustafsson Sverige M24-34 02:26:25 4 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett M24-34 02:29:30 5 Markus Høgne Aurskog - Høland Friidrettslag M24-34 02:29:48 6 Odd Arne Engesæter Monica`s foretrukne M40-44 02:29:52 7 Sondre Øvre-Helland Viking TIF M24-34 02:30:25 8 Even Bentzen Løvås Halden IL M24-34 02:31:49 9 Sven Kilander Heming IL M45-49 02:32:23 10 Jonas Lillejord Osterøy IL M24-34 02:34:12 11 Aksel Bjørhovde Gular IL M22-23 02:34:17 12 Christopher Wiggen Gular IL M18-21 02:34:33 13 Martin Karlsen M24-34 02:34:40 14 Kim Are Bull Hansen Harding IL M40-44 02:35:28 15 Bendik Schartum Thorbjørnsen BUL IL M24-34 02:36:29 16 Joakim Øyen Bøler IF - Friidrett M24-34 02:37:57 17 Niklas Geilich Tyskland M35-39 02:38:22 18 Robert Olsson Sverige M35-39 02:40:47 19 Kjell Magnus Antonsen Oslofjord Triatlon M45-49 02:41:28 20 Torstein Bjerland Oslostudentenes IK - Friidrett M40-44 02:42:03



Alle resultat



Klar seier til Annie Bersagel etter veldisponert løp

Annie Bersagel vant med nesten 5 minutters margin etter å ha løpt marginalt fortere på andre runde enn på den første. Halveispasseringen var på 1.21.46, mens den andre halvdelen gikk på 1.21.40 slik at sluttida ble 2.43.26. Etter målgang fortalte hun at hun bevisst hadde prøvd å løpe heller seift.



– Jeg fikk en lærepenge i Drammen for to uker siden der jeg åpna for hardt, og jeg prøvde å være ekstra tålmodig i dag. Jeg har ikke fullført noe maratonløp siden 2015, så jeg var spent. Underveis prøvde jeg å unngå å presse slik at jeg skulle ha litt å gå på, men jeg må innrømme at likevel kom tanken om dette kommer jeg kanskje til aldri å gjøre igjen, sa Annie i seiersintervjuet etter målgang.



Bestetida hennes på maratondistansen er så sterk som 2.28.29 fra Düsseldorf Marathon i 2015, og 39-åringen kan også skilte med gull fra det amerikanske mesterskapet i maraton - pluss en rekke andre meritter.



Langt mer fersk som løper var dama som tok NM-sølvet, Siri Schøne Ness fra Oslo, sjøl om hun aldersmessig er bare ett år yngre enn Annie Bersagel. Siri avanserte i feltet på andrerunden, og 2.48.02 var klar pers. På spørsmål om hvordan det var å vinne sølv i NM, svarte hun.

– Jeg er litt usikker på om jeg har skjønt det ennå, men det er veldig stort, kjempegøy.

– Hvordan var opplevelsen underveis?

– Første halvdel var veldig gøy og andre runde var ganske grusom, men alt i alt føltes det veldig bra. Det er lenge siden sist jeg har løpt maraton, så jeg var litt spent på hva som ville skje fra 30 km og utover, men det gikk greit, fortalte den glade sølvvinneren.



Bronsen gikk til dama som tok gull i NM i fjor, Silje Eklund. Hun tok igjen Camilla Bønøgård etter ca. 35 kilometer og dro ifra med 1.23 derifra og inn. Ingrid Ukkelberg var femte og siste kvinne som klarte ei tid under 3 timer.



Annie Bersagel så konsentrert ut før start. (Foto: Bjørn Johannessen)



Ca. 21 kilometer seinere var hun like konsentrert og sterk. (Foto: Bjørn Johannessen)



Siri Schøne Ness har kommet som et skudd i år, og løp inn til andreplass og NM-sølv. (Foto: Bjørn Johannessen)



Silje Eklund disponerte kreftene godt og sikra seg nok en NM-medalje. (Foto: Bjørn Johannessen)



Camilla Bønøgård fikk det tungt mot slutten, men en fjerdeplass i Oslo Maraton var likevel verdt å glede seg over. (Foto: Bjørn Johannessen)

Maraton kvinner 1 Annie Bersagel Tjalve IK K35-39 02:43:26 2 Siri Schøne Ness Lyn Ski K35-39 02:48:02 3 Silje Eklund Skreia IL K40-44 02:50:28 4 Camilla Bønøgård Gimle IF K24-34 02:51:51 5 Ingrid Ukkelberg Marnardal IL K35-39 02:57:49 6 Signe By Eide Bratsberg IL K18-21 03:00:03 7 Natalia Nylund Lahden K24-34 03:06:36 8 Anette Hauge K35-39 03:07:33 9 Mona Grindberg Verdal Friidrettsklubb K50-54 03:08:21 10 Gunhild Kvålseth Morgedal Idrettslag K18-21 03:08:52 11 Ragnhild Brørs Kløven Oslostudentenes IK K24-34 03:11:04 12 Karin Margareta Lönn Fredriksen Sverige K45-49 03:11:47 13 Marthe Haavind Rustad IL K40-44 03:13:36 14 Irja Lie Haug Rustad IL K35-39 03:14:18 15 Malene Hjorteland Haugesund Triathlonklubb K24-34 03:14:40 16 Marie Therese Ruud K24-34 03:14:48 17 Solveig Faleide Guldberg K24-34 03:16:13 18 Brit Schei Oslo brannkorps idrettslag K24-34 03:16:28 19 Aleksandra Narkowicz K35-39 03:17:02 20 Kari Lier Ring IL K45-49 03:17:10



Alle resultat



I startpulje to handla det ikke om kamp om NM-medaljer, men løpegleden og forventningene var minst like store. (Foto: Bjørn Johannessen)



42,2 kilometer venter på en perfekt dag for langdistanseløping. (Foto: Bjørn Johannessen)



Fartsholderne er populære i Oslo Maraton, og denne gruppa sikter seg inn mot ei tid under 3 timer. (Foto: Bjørn Johannessen)



Tre godt voksne kvinner kunne glede seg over NM-medaljer. Gull til Annie Bersagel (midten), sølv til Siri Schøne Ness (til venstre) og bronse til Silje Eklund. (Foto: Bjørn Johannessen)



NM-gullet gikk til Ebrahim Abdulaziz (midten), sølvet til Sebastian Conrad Håkansson (til venstre) og bronsen til Tage Morken Augustson. (Foto: Bjørn Johannessen)



Om ikke NM-medaljer så ble det flotte medaljer til alle som tok seg til mål. (Foto: Bjørn Johannessen)