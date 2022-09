Liv Mette Aasen og Anne Kristine Rossabø passerer under den gamle Kynnbrua. (Foto: Erik Øsmundset)Dette er en begynnelse på noe som kan bli større, sa primus motor Asgeir Rustad som ledet samarbeidet mellom arrangørklubbene Solør Sykkelklubb, Våler Kajakklubb, Risberget IL og Risberget Turforening. Kajakklubben hadde ansvaret for etappen på Kynna, sykkelklubben for sykkeldelen og turforeningen for løpedelen. Risberget IL hadde kiosk og lånte ut Kynnbrua-paviljongen som start og målsted.Vi kan se for oss en stafettvariant der tre deltakere danner lag og vi må få med flere som ser dette som en fin trimutfordring, mente Rustad, godt fornøyd med gjennomføringen som var knirkefri.