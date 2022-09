Nesaksla (708 m.o.h.) ved Åndalsnes er et populært turmål med ca. 4000 navnetrekk i toppboka hvert år. Løpet Nesaksla Opp går for å være Norges bratteste motbakkeløp med en stigning på 34,4 % og lengden er 2000 meter. Høydeforskjellen er 687 meter. Årets utgave av løpet ble søndag arrangert av Åndalsnes IF.



Det var totalt 63 fullførende deltakere, og blant disse var Kilian Jornet var førstemann opp til toppen. I et skikkelig regnvær nådde han toppen på tiden 20.36. Det var kun 11 sekunder bak løype rekorden som han satte i fjor. Jonathan Albon fra Isfjorden ble nummer to, 53 sekunder bak Kilian. Iver Synstnes Hole fra Åndalsnes ble nummer tre med tiden 25.07.



Ingeborg Synstnes Hole var første dame til toppen. Hun satte også ny rekord på kvinnesiden i fjor med tiden 25.46 minutter. I år løp hun opp på tiden 26.33. Johanna Åstrøm ble nummer to med tiden 28.02, mens Brynhild Synstnes ble nummer tre med 30.54.



Ingeborg Synstnes Hole, som vant dameklassen, her rett i rygg på Thomas Berge Foyn som ble nr. 9 i herreklassen.



Emil Aslaksen Røed på vei inn som nr. 2 i klassen junior herrer.



Junior gutter 15-19 år.



Resultater kvinner totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Ingeborg Synstnes Hole Åndalsnes IF K15-19 26:33:00 2 Johanna Åstrøm Arc'teryx K20-39 28:02:00 3 Brynhild Synstnes Åndalsnes IF K50-59 30:54:00 4 Ingfrid Klokset Tomrefjord IL K15-19 31:26:00 5 Ida Brakstad Orset Romsdal Randonee Klubb K15-19 32:54:00 6 Audhild Glad Rognstad Emblem K20-39 34:37:00 7 Marit Aasen Tingvoll IL K40-49 35:04:00 8 Solveig Blindheim Isfjorden IL K20-39 37:58:00 9 Malin Indergård Romsdal Randoneklubb K15-19 40:15:00



Resultater menn totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Kilian Jornet Burgada Måndalen IL M20-39 20:36 2 Jonathan Albon Isfjorden IL M20-39 21:29 3 Iver Synstnes Hole Åndalsnes IF M15-19 25:07:00 4 Martin Flåten Trollveggen Triathlonklubb M20-39 25:42:00 5 Emil Aslaksen Røed Romsdal Randoneklubb M15-19 25:44:00 6 Torbjørn Sande Ørsta IL M20-39 25:55:00 7 Aron Rodal Haugen Trollheimen Fjellsportklubb M15-19 25:56:00 8 Paul Ogier OSLO M20-39 26:19:00 9 Thomas Berge Foyn Romsdal Randoneklubb M20-39 26:33:00 10 Mads Gjethammer Romsdal Randoneklubb M15-19 26:54:00 11 Kristian Moen Vågå IL M15-19 27:01:00 12 Johan Fredriksen Orset Torvikbukt IL M15-19 27:10:00 13 Runar Ødegård Vistdal IL M20-39 27:14:00 14 Fredrik Bruseth Romsdal Randonee Klubb M20-39 27:18:00 15 Hans Kristian Smedsrud Romerike Ultraløperklubb M20-39 27:20:00 16 Isak Drøpping Trollheimen Fjellsportklubb M15-19 27:21:00 17 Kristian Skjeflo Unhjem Isfjorden IL M13-14 28:17:00 18 Bjørnar Skjeflo Unhjem Isfjorden IL M13-14 28:25:00 19 Erlend Heinåli Isfjorden IL M15-19 28:53:00 20 Markus Hop Isfjorden IL M20-39 29:09:00 21 Joar Ruud Isfjorden IL M20-39 30:28:00 22 Marius Solberg Wettre MS Pigmight M20-39 30:32:00 23 Are Uran Havã¸Rn M40-49 30:47:00 24 Robert Beddow Trondheim Randoneklubb M40-49 31:13:00 25 Lucas Tokle Åndalsnes IF M15-19 31:17:00 26 Einar Meland Oppdal Fjellmaraton M15-19 31:25:00 27 Andre Kristoffersen Trollveggen Triahtlon Klubb M50-59 31:52:00 28 Eivind Hugaas OPPDAL M20-39 32:30:00 29 Patrik Racz M20-39 34:05:00 30 Bernt Jensvoll Tingvoll IL M50-59 34:43:00 31 Ken Solheimdal MOLDE M50-59 35:35:00 32 Jens Indergård Romsdal Randonee Klubb M50-59 35:55:00 33 Frode Holthe ÅFARNES M40-49 42:14:00 34 Adrian Grytten Holthe Holmemstranda M13-14 42:15:00 35 Tor Koppang MOLDE M60+ 50:18:00



Avslutning av Møre Fjell- og motbakkecup 2022

Nesaksla Opp var også det siste løpet i Møre Fjell- og Motbakkecup. Etter 17 løp ble det dermed kåret sammenlagtvinnere i klassen U20 (15-19 år) og senior (20 år og oppover).



Resultater sammenlagt

Jenter U20 (15-19 år)

1. Ingfrid Klokset 465 poeng (5000 kr)

2. Ida Brakstad Orset 375 poeng (3000 kr)

3. Malin Indergård 335 poeng (2000 kr)



Gutter U20 (15-19 år)

1. Mads Gjethammer 500 poeng (5000 kr)

2. Erlend Heinåli 405 poeng (3000 kr)

3. Emil Aslaksen Røed 365 poeng (2000 kr)



Kvinner senior

1. Monica Solvang 400 poeng (5000 kr)

2. Marit Aasen 320 poeng (3000 kr)

3. Johanna Åström 300 poeng (2000 kr)



Herrer senior

1. Are Uran 430 poeng (5000 kr)

2. Fredrik Bruseth 395 poeng (3000 kr)

3. Kilian Jornet 300 poeng (2000 kr)



Deltatt flest ganger gjennom sesongen:

Are Uran og Mads Gjethammer (11 ganger) 1000 kr hver

Ingfrid Klokset (5 ganger) 1000 kr