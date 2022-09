Hytteplanmila går av stabelen lørdag 22. oktober, og en drøy måned før start legges 300 startnummer til ut for salg.

Og ifølge pressemeldingen fra arrangøren vil de 300 plassene forsvinne fort:

«Det settes opp en køordning, plassene vil bli revet bort. Du blir sluppet inn fra køen så lenge det er plasser igjen.»

I tillegg til disse 300 startnumrene har arrangøren også holdt av plass i eliteklassen. For å komme med der er kravet ei tid under 32 minutter på 10 km for menn og under 37.30 for kvinner. I tillegg kan tider på tilsvarende nivå på 5000 m, 5 km, halvmaraton og maraton også gi plass i eliteklassen.

I fjor hadde Hytteplanmila 2487 deltakere, og det vil trolig gå mot enda flere i år. Løpet kunne godt vært et norsk mesterskap i 10 km-løping med høyt nivå i alle klasser. I tillegg bruker det også å stille mange skarpskodde løpere fra andre land, ikke minst fra Sverige. Fjorårets løp ble vunnet av Karoline Bjerkeli Grøvdal og Narve Gilje Nordås.





Hytteplanmila har en rekke fartsholdere/motivatorer som vil løpe jevt på tider fra 35 til 100 minutter. (Foto: Kjell Vigestad)



