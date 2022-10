Karuselldatoer:

Springkarusellen arrangeres: 22. mars, 05. april, 19.april, 24.mai, 07.juni, 21.juni (inkl 10 km), 16.august, 30.august (inkl 10 km), 13. september og 4. oktober.

Statistikk Springkarusellen 2022 (klikk på link)



Påmelding:

Påmelding skjer via denne lenken. Jobber du i en bedrift som ønsker å melde på flere går det helt fint. Fyll ut dette skjemaet her

og send det til Christian.Jensen@bedriftsidretten.no så registrerer vi deltagerne manuelt. Husk å oppgi fakturaadresse så vil dere motta faktura i etterkant. Påmeldingen stenges 2 time før hvert løp. Etter anmelding er mulig med påløper et gebyr på kr. 50,-

Startkontigent:

Startkontigent for Springkarusellen 2022 er kr. 850,- for hele karusellen. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr. 25,- pr deltager. Enkeltløp koster kr. 150,-. For barn som er under 15 år som ønsker å delta koster det kr. 400,- for hele karusellen og kr 75,- for enkeltløp.

Startnummer:

Startnummer hentes i sekretariatet (ved mål) før start. Siste frist for å hente startnummer er 15 minutter før din start.

Starttider:

Fleksistart 1 eller 2 runder kl 18:30 - 18:45

Fellesstart 10 km kl 18.30 (ikke 4. oktober)

Fellesstart 5 km kl 19:00.



Løype:

Løypekart 5km Springkarusellen 2021 - Dette er fellesstart.

Fleksistart:

Fleksistart 1 og 2 runder har start på samme sted som fellesstart. Mål for fleksistart er ved start. Se Stravarutene på 1 og 2 runder.

Springkarusellen Fleksistart - 1 RUNDE

Springkarusellen Fleksistart - 2 RUNDER