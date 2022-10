(FOTO: ARVID KLOKK)

Fra den "veluniformerte" starten på RE-MILA Barneløp som er ca 600 meter langt.

Løypa i Revetal er kontrollmålt til 2,5 km med 23 høydemeter og benyttes for både 2,5 km, 5 km og 10 km. RE-MILA satser på å være et lokalt "feelgood arrangement" for hele familien med sterkt fokus på barneløpet og litt i kontrast til den stadig økende trenden på å sette perser i stadig lettere løyper for å tiltrekke seg løpere.

- Derfor har vi også ekstra fokus på barna og skape en fin trygg ramme for dem der alle kan delta, sier Erling Schjetne i Re Friidrettsklubb. Det er gratis å melde seg på og alle barna får gratis t-skjorte og medalje når de kommer i mål.

Gratis medaljer til alle barn.

I år var det bare lokale vinnere, og Jonathan Vedvik var den desidert raskeste med 14.29 på 5 km.

- Han har vært med mange år, siden han var en betydelig mindre gutt, morsomt å følge utviklingen hans, sier løpslederen som hadde gleden av å sønnen Axel Mender vinne 10 km-distansen.

- Han tok turen hjem fra studier i Trondheim for å løpe og har vært med hvert år siden starten, opplyser faren.

Jonathan Vedvik i mål på RE-MILA for 8 år siden... (Foto: Stian Ormestad/Reavisa)

.. og her stormer Johathan fram til seier på årets 5 km på suverene 14:29.

Andreas Heierstad fra Ivrig IL var en soleklar toer på 5 km.

Alle vinnerne var for øvrig lokale. Både Julie Wiik som vant 5 km og Karine Heum som vant 10 km er lokale i Re - og det var premieleverandøren Ramnesved glad for, for da blir det ikke så langt å kjøre for å levere distansevinnerpremien som er en pall med ved....

Begge distansevinnerne samlet tidlig i løpet. Julie Wik, Tjøme Løpeklubb knep seieren på 5 km med 19:50, mens Karine Heum, Ditt klubbhus AS (1082) var suveren på 10 km med 41:13.

Simen Lilledal Kristiansen, Ivrig IL ble 6. mann på 5 km, mens Bjørnar Tho (1061) fra Tønsberg løp inn til 3. plass på den doble distansen.

- Selv om vi er et relativt lite, lokalt arrangement satser vi på å ha et profesjonelt tilbud, blant annet med fartsholdere, forteller Schjetne videre.

- Det fikk vi gode tilbakemeldinger på av deltakere som sa de klarte målet sitt nettopp på grunn av fartsholderen de fulgte. I år hadde vi sju fartsholdere på tider fra 40:00 til 60:00 (4:00/4:15/4:30/4:45/5:00/5:30/6:00 pr km) som alle traff bra på målsettingen.

Et kobbel med fartsholdere gjorde dobbelt jobb med å holde riktig fart for både 5 og 10 km-løpere.

Også RE-MILA har hatt en nedgang i antall løpere etter koronaen, og i år deltok ca halvparten av hva de har hatt på det meste. Erling Schjetne tror det det skyldes flere ting, blant annet at arrangementet havnet i høstferien.

- Vi har hatt arrangementet i uke 41 hvert år, men høstferien ble flyttet ifbm. sammenslåingen av Vestfold og Telemark fra uke 40 til Uke 41. Så nå håper vi på at høstferien blir flyttet igjen fra uke 41 til uke 40 når Telemark og Vestfold etter planen skal splittes igjen...

De beste i RE-MILA 15.10.2022: Kvinner 5 km (48 deltakere): Plass Navn Klubb Tid Etter 1 Julie Wiik Tjøme Løpeklubb 19:50 +0:00 2 Kjersti Christina Moody Romerike Ultraløperklubb 19:56 +0:06 3 Tanja Svinsholt Ramnes Håndball 20:40 +0:50 4 Randi Damgaard IL Ivrig 21:00 +1:10 5 Hedvig Christiane Mender SF Kvinner 21:29 +1:39 6 Maria Svinsholt Sørby Re Fotball 21:33 +1:43 7 Elmira Nordheim Bjørntvedt Ørn, IF / Grenland Ski 22:04 +2:14 8 Linn Siri Dahl SKOPPUM 22:19 +2:29 9 Kathrine Beckstrøm REVETAL 22:23 +2:33 10 Elisabeth Klepp Grytnes Ivrig IL 22:58 +3:08 Menn 5 km (119 deltakere): 1 Jonatan Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb 14:29 +0:00 2 Andreas Heierstad Ivrig IL / Rullekameratene 15:52 +1:23 3 Pål Suhrke TØNSBERG 16:51 +2:22 4 Sander August Losnegaard Sælid Sem IF / Alt Installasjon 17:15 +2:46 5 Martinius Hage Gunnerød Ivrig IL 17:16 +2:47 6 Simen Lilledal Kristiansen Ivrig IL 17:47 +3:18 7 Fredrik Camillo Wille Oseberg Skilag 17:50 +3:21 8 André Kroglund Tønsberg tri 17:52 +3:23 9 Vebjørn Horn Ivrig IL 17:54 +3:25 10 Oscar Langslet IL Ivrig 17:54 +3:25 11 Sebastian Joberg Horn Ivrig IL / Team Teve/Sport 1 Revetal 17:57 +3:28 12 Vegard Eismann Kjøl Tønsberg Runners 17:58 +3:29 13 Filip Lindgren VEAR 17:59 +3:30 14 Sindre Andreas Søby Ivrig IL 17:59 +3:30 15 Håvard Kroglund Røa IL / EY BIL 18:08 +3:39 16 Pål Unnerud Bekkevard Jotun BIL 18:16 +3:47 17 Sebastian Lund Andersen Botne SK 18:20 +3:51 18 Truls Klepp Grytnes Ivrig IL 18:21 +3:52 19 Ketil Opland Langesund sykle- og triathlonklubb 18:23 +3:54 20 Oscar Joberg Horn Ivrig IL 18:34 +4:05 Kvinner 10 km (12 deltakere): 1 Karine Heum Ditt Klubbhus as 41:13 +0:00 2 Margit Ims Skarphedin 44:58 +3:45 3 Kamilla Vedeler TOLVSRØD 48:16 +7:03 4 Johanne Rosenvinge Berling Nøtterøy IF 49:55 +8:42 5 Ida Pernille Botten SKOPPUM 50:50 +9:37 Menn 10 km (77 deltakere): 1 Axel Mender Re Friidrettsklubb 34:06 +0:00 2 Fabian Stenhaug JAR 34:33 +0:27 3 Bjørnar Tho TØNSBERG 34:36 +0:30 4 Tom Roger Vege-Tangen Namdal løpeklubb 35:26 +1:20 5 Karl-Sigurd Hauan Nøtterøy Friidrett 36:16 +2:10 6 Kasper Steen Enstad Team Hive 36:22 +2:16 7 Alexander Valdok Stokke IL 37:18 +3:12 8 Mathias Gauer UNDRUMSDAL 37:24 +3:18 9 Daniel Kristiansen LARVIK 37:53 +3:47 10 Ulf Roger Olsen TORP 39:08 +5:02

