Typisk for Nøklevann Rundt er den nydelige skogsnaturen. Merk at det er 10-kilometeren som går rundt selve Nøklevann. Foto: Sylvain Cavatz.





Marianne Harnes - her i arrangørklubbens drakt - var raskeste dame i Nøklevann Rundt i 2022. Foto: Per Inge Østmoen



Hvorfor delta i Nøklevann Rundt

Endel ting i livet er storslåtte og minneverdige, selv om de gjentar seg og blir tradisjoner. Det er fordi de vedvarer å være spennende. Nøklevann Rundt tilhører denne kategorien. Kombinasjonen av passe temperert høstluft, flott skogsnatur rundt nydelige Nøklevann og strålende høstfarger i oktober er vanskelig å slå, og dette er et løp som passer for alle. Hva enten du er en uhøytidelig trimmer, seriøs mosjonist eller eliteløper, vil du oppleve den samme naturen, den samme stemningen. Det er plass for alle.



Dette er ingenting å vente med, meld deg på i dag. Startkontingenten øker forøvrig fra 1. juni, så du sparer også litt penger om du er rask på labben.



Dato for Nøklevann Rundt 2023 er lørdag 14. oktober.

Start og mål er på Haraløkka idrettsanlegg på Bøler i Østmarka i Oslos utkant.



Direktelink til påmelding og startkontingenter er her (Klikk).



Mer informasjon finner du på arrangøren Bøler IF Friidretts hjemmeside her (Klikk).



Samleside for Nøklevann Rundt finner du her (Klikk).