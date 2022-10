Resultatet av kåringen vil bli gjort kjent under Golden Tracks-gallaen i Tallinn nå på lørdag. Med en så sterk konkurrent som Armand Duplantis er det nok større sjanse for at Jakob ikke vinner enn at han vinner, men bare det å være inne i finaleheatet er en stor ære.

Jakob Ingebrigtsen kan skilte med to gull fra EM og både gull og sølv fra VM utendørs. I tillegg har han sølv fra VM innendørs, og han har også satt verdensrekord på 1500 m innendørs. Armand Duplantis tok gull i alle disse tre mesterskapa, og også han har satt verdensrekord. Miltiadis Tentoglou tok gull i EM ute og VM inne, men måtte nøye seg med sølv i VM utendørs.



Vi kan også ta med at Jakob Ingebrigtsen er en av ti menn som er nominert til utmerkelsen World Athlete of the Year 2022 av World Athletics. Der er han som distanseløper i godt selskap med Eliud Kipchoge og Soufiane El Bakkali.



Kort videopresentasjon av de tre kandidatene i den europeiske kåringen.



På seniorsida for kvinner er det en høydehopperen Yaroslava Machuikh, sjukjemperen Nafissatou Thiam og 400 m hekk-løperen Femke Bol som er nominert.

Det europeiske friidrettsforbundet kårer årets "Rising Star" for både kvinner og menn. Her er nederlandske Niels Laros eneste kondisjonsutøver som er nominert. Laros tok gull på både 1500 og 3000 m under U18-EM i sommer med norske Andreas Fjeld Halvorsen på sølvplass på begge distansene.

Golden Track-seremonien der vinnerne bekjentgjøres, vil streames live på Det europeiske forbundets Youtube-kanal lørdag 22. oktober fra klokka 19.



Tre utøvere er nominert i hver kategori, og på Golden Tracks i Tallinn på lørdag vil det bli gjort kjent hvem som blir kåret som vinnere. (Montasje: Det europeiske friidrettsforbundet)