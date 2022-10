Resultater

H 21-E, 23 375 m:

1) Lukas Liland, Nydalens SK, 2.11.49,

2) Magne Dæhli, Halden SK, 2.11.59,

3) Sander Arntzen, NTNUI, 2.15.24,

4) Gaute Steiwer, Fredrikstad SK, 2.17.00,

5) Martin Hubmann, Fredrikstad SK, 2.18.17,

​6) Anders Haga, Nydalens SK, 2.20.15.

D 21-E, 16 050 m:

1) Simona Aebersold, IFK Göteborg Orientering, 1.40.28,

2) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 1.40.52,

3) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.46.28,

4) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 1.47.31,

5) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 1.53.28,

6) Hedvig Valbjørn Gydesen, OK Pan Århus, 1.59.29.

D 17-20 E, 14 875 m:

1) Mari Eidsmo, Freidig, 1.50.12,

2) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 1.50.21,

3) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 1.52.55,

4) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 1.54.12,

5) Tina Kalleson, Oppsal Orientering, 2.01.49,

6) Marie Scheele, Nydalens SK, 2.02.50.

H 17-20E, 16 000 m:

1) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 1.36.48,

2) Hans Grønborg Nielsen, Allerød OK, 1.44.04,

3) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 1.44.35,

4) Sander Tonjer Fingarsen, Ås-NMBU Orientering, 1.44.49,

5) Carl Gustav Jongenburger, Sandnes IL (Rogaland), 1.45.17,

6) Sindre Vie Strisland, Fossum IF, 1.45.21.