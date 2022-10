Lørdag 22. oktober ble Fredrikstad Maraton arrangert for 22. gang. Arrangør Fredrikstad IF melder at det var meget fint løpevær: overskyet, i underkant av 10 grader og nesten ingen vind.

Det ble som vanlig løpt tre runder i en løype på 14 km. Første halvdel av runden gikk på asfalt, mens resten gikk på grus- og skogsveier i Fredrikstadmarka. Løypa er kontrollmålt.

I år var det totalt var det 62 deltakere, hvorav 54 fullførende (9 kvinner og 45 menn). Dette var dessverre en ganske drastisk nedgang fra i fjor da 84 fullførte. Faktisk er det kun i oppstartsåret 2001 det har vært færre fullførende enn tilfellet var i år. Vi får håpe dette var en forbigående nedgang og skyldtes kollisjon med andre arrangement - slik som Hytteplanmila - og/eller pandemiens ettervirkninger. Lenger nede i denne artikkelen finner du oversikt over deltakerutviklingen i Fredrikstad Maraton.

Deltakernedgang til tross - vant gjorde uansett Magnar Wium på 2.48.53. De to neste plassene i herreklassen gikk til Øystein Bertheussen og Kenneth Thunshelle Wiig på henholdsvis 2.50.24 og 3.09.36.

Kvinneklassen ble vunnet av Ingvild Aurdal på 3.31.40. Karen Marie Løwe kom på 2. plass med 3.41.42, mens 3. plassen gikk til Fairuz Syed Ahmad på 3.46.58.

Fredrikstad Maraton hadde i år totalt 54 fullførende deltakere. (Foto: Rolf B. Gundersen)

Deltakerutvikling for Fredrikstad Maraton

År Fullførende deltakere 2022 54 2021 84 2020 94 2019 77 2018 68 2017 81 2016 88 2015 108 2014 108 2013 101 2012 88 2011 87 2010 84 2009 77 2008 84 2007 72 2006 85 2005 58 2004 96 2003 68 2002 73 2001 17



Alle kvinner totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Ingvild Aurdal FETSUND K45-49 03:31:40 2 Karen Marie Løwe JB K50-54 03:41:35 3 Fairuz Syed Ahmad Fredrikstad IF K35-39 03:46:54 4 Kine Kolbjørnsen Hillestad Sparebank 1 Sørøst-Norge K35-39 03:55:44 5 Ulrika Nyström LK Tv88 K50-54 03:56:17 6 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis K60-64 04:13:13 7 Annika Askengren Berg LK Tv88 K60-64 04:30:36 8 Christine Andenæs KOLSÅS K45-49 04:31:52 9 Vibeke Bergsletten SVINNDAL K45-49 04:59:02

Alle menn totalt