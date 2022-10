Nye løyper betyr at det vil bli satt nye løyperekorder både i Ottestad Rundt og Espern-joggen i år! Hovedløpet Ottestad Rundt følger som tidligere Ottestadstien - en perle av en tursti som slynger seg gjennom kulturlandskapet, med skogteiger, åkerlandskap og fantastisk utsikt over Mjøsa.

Kerstin Gustafsson fra Våler med et krumspring på den litt sleipe Ottestadstien til ære for fotografen for to år siden. (Foto: Rolf Bakken)

Ottestad Rundt 17 km

Ottestad Rundt starter i år fra Idrettsparken, men kommer fort ut i samme trasé som tidligere år. Pga. omlegging av Ottestadstien vil traséen være ny mellom jernbanen og golfbanen. Man tar til høyre rett etter kryssing av jernbanen og kommer inn på tidligere trasé ved golfanlegget. Målgang vil være foran hovedtribunen på tartandekket i Idrettsparken. Løypa er etter omleggingen blitt 1 km lengre sammenlignet med tidligere år og måler nå 17 km.

Løypekart:

Espern-joggen 5 km

Espern-joggen går i ny trasé og følger deler av Ottestad Rundt, med samme start og målgang. Løypa går i variert terreng med sti, grus og asfalt som underlag.

Løypekart:

Sport1-sprinten 0,4 - 1,0 - 1,8 km

Barneløpet Sport1-sprinten går i umiddelbar nærhet av idrettsparken med differensierte lengder fra 400 m for aldersgruppen 0-7 år, 1 km for 8-9 år og 1,8 km for 10-13 år.



Fjorårets utgave som dette bildet er fra, hadde 77 deltakere på Ottestad Rundt, 33 på Espern-joggen og rundt 70 på Sport1-sprinten. (Foto: Stein Arne Negård)