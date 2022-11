I tilsvarende oppsummering for et år tilbake var konklusjonen: 75 % nedgang i mosjonsarrangement på to år i Hedmark. Sagt på en annen måte: Bare en av fire 2019-deltakere tok på seg startnummer i 2021. I 2022 kan vi slå fast at grovt regnet er 2 av 3 tilbake på startstreken. Det er ikke et forsøk på å bevise myten om at hedmarkinger er trauste og treige på avtrekkeren, men snarere et tall som trolig stemmer med svært mange arrangementer i Norge etter at restriksjonene under pandemien ble opphevet tidlig i 2022. Pandemien er nok fortsatt en direkte årsak til at en del mosjonister vegrer seg fra delta, men restriksjoner for arrangementer er vi etter all sannsynlighet ferdig med.

Håvard Boldvik i en av de mange nye løpene i Hedmark i 2022 - Budor løpsfest. (Foto: Rolf Bakken)

Statistikk-grunnlaget

For ordens skyld: Det er nå endelig opplest og vedtatt at Hedmark skal være en del av Innlandet fylke, men Kondis har jo lokalsider for naturlige geografiske regioner uavhengig av fylkes-sammenslåinger og -oppløsninger. Bildet øst for Mjøsa er imidlertid ganske forskjellige om vi snakker om løp, ritt eller renn. Alle tall under er hentet fra de offisielle resultatlistene og gjelder antall fullførende i klasser med tidtaking. Birkebeiner-arrangementene som bare delvis går i Hedmark er ikke med av statistiske årsaker. For vinterkarusellene er tallene hentet fra 2018-19, 2021-22-sesongene!

Løp med minst nedgang

Det er mosjonsløpene som har fått tilbake flest deltakere i det tidligere "røde fylket" med en dobling av antall deltakere fra 2020 og 21.

For turrittene har det vært en nedadgående trend i mange år som er blitt forsterket av to år med pandemi. Flere arrangører har sett seg nødt til å avlyse, og selv om det ble arrangert noen flere ritt i 2022 enn året før, er det totale deltakerantallet ganske identisk med både 2020 og 21 og halvparten av 2019-tallene.

Pga. de varierende restriksjonene har turrennene kommet aller dårligst ut etter en god vinter fram til 11. mars 2020 da alt ble satt på pause og førte til at absolutt alle turrenn ble avlyst i over et år. Det var også noen renn som måtte utsettes eller avlyses tidlig i 2021-22 sesongen med Romjulsrennet på Sjusjøen som det største av de lokale berørte.

Antall deltakere: Endring 21-22 Endring 19-22 År: 2019 2020 2021 2022 Antall % Antall % Løp 4799 1513 1679 3310 1631 97,1 -1489 -31,0 Sykkelritt 1660 919 860 834 -26 -3,0 -826 -49,8 Turrenn 2926 3251 0 1619 1619 -1307 -44,7 Totalt: 9385 5683 2539 5763 3224 127,0 -3622 -38,6 Antall arrangementer: Endring 21-22 Endring 19-22 År: 2019 2020 2021 2022 Antall % Antall % Løp 84 47 43 63 20 46,5 -21 -25,0 Sykkelritt 15 8 7 11 4 57,1 -4 -26,7 Turrenn 17 9 0 11 11 -6 -35,3 Totalt: 116 64 50 85 35 70,0 -31 -26,7

Nye løp på terminlista

Sammenlikner vi tallene for løp er det i stor grad nye løp som har bidratt til å redusere tilbakegangen fra 2019. Den største nyheten i år var Grue Halvmaraton med 174 deltakere, men også de ferske arrangørene av Budor løpsfest, Solan Gundersens Styrkeprøve, Hamar Backyard Ultra 50M og Trysilmila (de to siste nye i 2021) kunne si seg fornøyd med deltakelsen. Av de mer etablerte løpene var det Krystallmarsjen, Kvennstuguløpet, H3 Hamar Hoka Vårløp og Salomon Rondane100 som gikk mot strømmen og fikk en økning av betydning fra 2019 til 2022. Som statistikken under viser, er det forsatt løp i Hamar-distriktet som er flest både i antall arrangementer og antall deltakere pr. løp.

Fra starten av Hamarløpet - Hedmarks størte mosjonsløp også i 2022. (Foto: Stig Evensen)

Deltakerutviklig i alle løp i Hedmark 2019 - 2022.pdf

Entyding sykkelnedgang

For turrittene er det nedgang over hele fjøla selv om Finnskogkurereren og Trysil-Knut-rittet isolert sett har noen få flere deltakere i 2022 enn i 2019.

Fra Selvsikre Sjusjøritt-deltakere passerer Elgåsen. (Foto: Finn Westgård)

Deltakerutvikling i alle turritt i Hedmark 2019 - 2022.pdf

Turrenn halvveis tibake

Med absolutt ingen renntilbud vinteren 2021 er det ikke overraskende at det det var mange vanlige turløpere som kom ut av turrenn-vanen året etter. Deltakelsen tok seg bare halvveis opp igjen til 2019-nivå i 22, og det var bare Moraløpet og Sjusjøen Skimarathon som hadde høyere tall sist vinter enn før pandemien. Det er imidlertid noe flatterende tall også for disse to rennene fordi begge hadde høyere deltakelse i 2020 og sånn sett tilbakegang fra forrige arrangement. Sjusjøen Skimarathon (tildigere Søre Ål-runden) er for øvrig tatt med i Hedmarkstatistikken etter at Lillehammerklubben flyttet rennet til Sjusjøen Skisenter i Ringsaker.

Fra starten for pulje 1 i Trysil Skimaraton 2022. (Foto: Jonas Sjögren, Destinasjon Trysil)

Deltakerutvikling i alle turrenn i Hedmark 2019 - 2022.pdf

Tidligere publisert Hedmark-statistikk 2007-21: