Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton arrangeres lørdag 2. september 2023. For kun 880 kroner kan du kjøpe start i Trondheim Maraton og Kondisfest med tapasmiddag på Thon Hotel Prinsen etter løpet (drikke betales av den enkelte). Dersom mottakeren av gaven har anledning, kan han/hun også være med på gratis guidet gjennomløping av deler av løypa dagen før løpet. Dette skjer fra kl. 16.00 fredag 1. september. Oppmøte vil være utenfor Thon Hotel Prinsen som ligger sentralt rett i nærheten av start og mål på Trondheim Maraton.

Når du kjøper denne gaven fyller du ut navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til både deg og mottakeren av gaven. Vi trenger denne informasjonen om deg for å kunne sende deg gaven, og vi trenger denne informasjonen om mottaker for å kunne reservere plass for den heldige på arrangementet, og for at vi skal kunne kontakte vedkommende i forbindelse med arrangementet.

Du mottar kort tid etter kjøpet en gaveeske med et kort inni som beskriver gaven. Her er det også plass til at du kan skrive en personlig hilsen. Den som mottar gaven bestemmer selv hvilken distanse vedkommende vil melde på. Hvordan påmeldingen skal gjøres for å få gratis startplass, står beskrevet i kortet.

OBS: Vi har kun 50 plasser til salgs. Her er det først til mølla som gjelder.

Løpeglede: Det å delta i et løp som Trondheim Maraton, blir ofte en opplevelse for livet. Dette er stort for mange flere enn vinnerne. (Foto: Trondheim Maraton)