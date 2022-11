Verdenscupen innledes med sesongåpning i Østfold i sluttet av april (skog) og – i tillegg til EM, som inngår i verdenscupen, er det en verdenscuprunde i Tsjekkia (skog og sprint) i begynnelsen av august.

Men med et skogs-VM til sommeren kommer vårsesongen i 2023 til å være sterk preget av trening i skog, til høsten endres dette til mer fokus på sprint med tanke på EM (sprint) høsten 2023 og sprint-VM i Skottland 2024.



- Dette var ikke noe enkelt uttak, men uttak blir ofte krevende da det i orientering ofte er varierende resultat både fra dag til dag og mellom de ulike disiplinene (distansene). Det er heller ikke lett når en skal sammenlikne juniorer og seniorer, kommenterer landslagssjef Janne Salmi som på grunn av sistnevnte – altså juniorene som «rykker opp i seniorklassen» - måtte avvente uttaket til etter junior-VM i Portugal forrige helg.

Men nå har han – sammen med resten av landslagsledelsen – tatt ut 13 løpere til A-laget og 5 løpere på Next Generation-gruppen.

Etter en fin prosess med søknader fra løpere med landslagsambisjoner:



- Også i år hadde vi en fin søknadsprosess – hvor det kom 22 søknader fra damer og 36 fra herrer. I denne prosessen ble det klart at det er en del sterke dameløpere som ønsker å delta på samlinger og representasjonsoppgaver, men som – på grunn av forpliktelser utenfor idretten (jobb og familie) – ønsker å stå utenfor landslaget.



- Og når det kom inn færre søknader fra damer sammenliknet med herrer, blir det litt ubalanse i antallet damer sammenliknet med herrer på landslaget, noe vi har sterkt fokus på og håper skal endre seg i løpet av de kommende sesongene, ved å være bevisst å «backe» dameløperne som satser utenfor landslaget.



- I et landslagsuttak er det også en utfordring å finne balansen mellom kortsiktig (neste sesong) og langsiktige (2-5 år) planer og mål.



- Når det er skogs-VM i 2023, valgte vi å vektlegge de egenskapene som trengs i skogsorientering ved dette uttaket. Det innebar – ved denne korsvei – at mange gode unge (spesielt herre) løpere som er dyktige på sprint, ikke fikk plass på landslaget for 2023.



Da åpner en opp for å la dem matche seg med landslagsløperne:

- Vi kommer til å tilby to sprintsamlinger i løpet av 2023, en i Italia i april og den andre i Belgia i august, hvor vi inviterer de sterkeste sprintløpere.



- I tillegg skal vi støtte de beste førsteårsseniorene med oppfølgning og sparring.



Planen er at det til sammen skal være fem samlinger i 2023, hvor det enten åpnes opp for alle, eller hvor det blir inviterer løpere som befinner seg utenfor landslaget.

Norges landslag for 2023:

A-LAG

Damer

Andrine Benjaminsen Lillomarka OL

Ane Dyrkorn NTNUI

Victoria Hæstad Bjørnstad Fossum IF

Ingrid Lundanes NTNUI

Marie Olaussen Fredrikstad SK

Kamilla Steiwer Fredrikstad SK

Herrer

Magne Dæhli Halden SK

Kasper Fosser Heming Orientering

Eskil Kinneberg Raumar IL

Eirik Langedal Breivik NTNUI

Lukas Liland Nydalens SK

Håvard Sandstad Eidsmo Freidig spkl

Gaute Steiwer Fredrikstad SK



NEXT GENERATION

Damer

Emma Arnesen NTNUI

Oda Scheele Nydalens SK

Herrer

Elias Jonsson NTNUI

Isak Jonsson NTNUI

Kornelius Kriszat-Løvfald Nydalens SK



I støtteapparatet har det også skjedd små forandringer. Håvard Dybdahl fortsetter som landslagslege og Lene Eide som fysioterapeut på seniorlandslaget. Mari Riseth Guin fortsetter som ernæringsfysiolog. Aina Emaus måtte avslutte som landslagslege og Aasne Hoksrud Fenne gjør comeback i støtteapparatet til Norges Orienteringsforbund etter 3 års pause.

Hun og fysioterapeut Kjersti Westin tar hovedansvaret for juniorlandslaget, som ikke har hatt fast helseteam tidligere.