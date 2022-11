Vi nærmer oss slutten av november, så at det var litt småkjølig på start for de som skulle løpe Rekordløpet søndag formiddag var ikke så merkelig. Det var et par minusgrader på gradestokken og 245 navn på startlista. Distansene var 5 km, 10 km og halvmaraton.

Artikkelen fortsetter under annonsen