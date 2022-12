Det var 609 startende da Necon Vinterkarusellen hadde løp nummer to denne sesongen. Det var litt færre enn forrige løp, men dette er like fullt en solid oppslutning etter to litt magre sesonger.

Eli Anne Dvergsdal fra arrangørklubben Gneist benyttet anledningen til å løpe hardt fra start til mål på sin 5 km. Resultatet ble 17:15, en klar seier blant kvinnene og nest beste løper totalt. Kun herrevinner Tord Andresen klarte å holde seg foran Eli Anne, som nå tydeligvis har lagt sesongens skadetrøbbel bak seg.

Det var nærmest perfekte løpsforhold denne kvelden, med lite vind, 8 grader og kun med litt regn i luften. Det er mange som benytter seg av dette løpet til å få testet formen i konkurranse med andre.

Like suveren som det Eli Anne Dvergsdal var på 5 km var Renate Galleberg på 10 km. Hun vant like suverent som hun gjorde i sist løp, med over 4 minutters differanse til neste kvinne, som ble Anne Tveten Søyland.

Det må vel også kunne kalles favorittseier blant mennene med Tor-Aanen Kallekleiv som greit løp inn til seieren på 10 km, mens Tord Andresen vant på 5 km. I forrige karusell løp disse to samme distansen, nå vant de altså en hver.

Ådne Nesje Hernes tok en andreplass på 5 km etter å ha hatt en liten feilløping ute i løypen.

Se premiepallbildene under her for de tre beste på hver distanse.



Her er det oppvarming for Erle Benedikte Verlo og hennes DNB-kolleger. DNB har en stor gruppe ansatte påmeldt til Vinterkarusellen, og i dette løpet var det 35 deltagere derfra.



Start i en av puljene.



Renate Galleberg er som oftest helt suveren i Vinterkarusellen. Men hun innrømmet at det hadde vært vanskelig å tukte Eli Anne. Men de løp altså ikke samme distanse. De som kom nærmest Renate på 10 km var Anne Tveten Søyland og Hilde Beate Daland,

20 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 108 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 38:43 2 304 Anne Tveten Søyland TIF Viking K45-49 42:59 3 785 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb K50-54 44:39 4 5336 Marie Rasch Jakobsen BERGEN K20-34 44:48 5 626 Camilla Øvstetun Clampon K35-39 47:50 6 330 Hege Bussesund RÅDAL K40-44 48:14 7 4 Lena Rå Bergensavisen K45-49 48:19 8 361 Ingvild Rugland RÅDAL K45-49 48:56 9 358 Cecilie Øvredal Sirevaag Sædalen Idrettslag K40-44 49:20 10 835 Kristin Aarestad Steine RÅDAL K20-34 49:32 11 5402 Monica Moe Loddefjordløperne K50-54 49:48 12 299 Rita Kvamme SØREIDGREND K50-54 49:53 13 363 Madelen Eide Isaksen Odfjell Drilling B.I.L. K20-34 50:00 14 275 Svanhild Wisth Necon K50-54 50:52 15 407 Kjersti Eikeland ARNATVEIT K60-64 50:55 16 736 Lisbeth Hammersland Necon K55-59 50:59 17 154 Mariann Kjelby Gneist, IL / Fixbil K55-59 51:54 18 446 Tonje Fyhn Norce BIL K35-39 52:30 19 226 Evelyn Kvamme Wold Necon K55-59 52:34 20 5404 Kari-Ann Vaktskjold Opptur Motbakkeklubb K55-59 52:40



Alliergruppen BIL er en av de bedriftsidrettslagene som klarer å mobilisere mange kolleger til Vinterkarusellen. Treninger hadde de også kunne de fortelle.



Edvin Lachmann fikk løpe Vinterkarusell sammen med familien på bursdagen sin! Bak ham står Elina og Britt Lachmann.



Premiepallen menn 5 km: Ådne Nesje Hernes, Tord Andresen og Espen Utgård Sæther.

20 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 773 Tord Andresen Gneist, IL M15-19 16:57 2 5369 Ådne Nesje Hernes NESTTUN M20-34 17:38 3 5388 Espen Utgård Sæther LAKSEVÅG M20-34 17:41 4 821 Didrik Stuhaug Hatlelid BERGEN M15-19 17:49 4 5327 Remy Furevik Ask Friidrett M20-34 17:49 6 426 Magnus Kallager Cameron, Schlumberger M20-34 17:51 7 731 Daniel Wasbø Gneist, IL M1-14 18:20 8 193 Oskar Heksem Fana IL Orientering M15-19 18:24 9 79 Anders Søyland Viking, TIF / Tif Viking M50-54 18:27 10 774 Magnus Hauge Øyen Gneist, IL M1-14 18:30 11 468 Robert Nilsen H_400-Aktiv M40-44 18:31 12 423 Børge Borgen Wireline, Schlumberger M20-34 18:32 12 5343 Didrik Mikkelsen BERGEN M20-34 18:32 14 418 André Aasen Onesubsea, Schlumberger M20-34 18:34 15 206 Frederick Dahl BERGEN M20-34 18:36 16 201 Eskil Hagenes Gneist Friidrett M15-19 18:37 17 351 Hector Breivik Ask Friidrett M1-14 18:45 18 798 Fredrik Meyer-Lampe Odfjell Technology M45-49 18:46 19 437 Svenn Ove Flo Hoem Cameron, Schlumberger M20-34 18:52 20 587 Tommy Birkeland Dnb-Klubben M40-44 18:58



Jaroslaw Semik var godt fornøyd, og mente dette var ideelle løpsforhold.



Premiepallen menn 10 km: Steffen Kjønnås, Tor-Aanen Kallekleiv og Magne Knudsen.

20 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 505 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Dale Oen Experience M35-39 34:04 2 5399 Steffen Kjønnås Brøttum il M35-39 35:48 3 549 Magne Knudsen Okea M35-39 35:49 4 346 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 36:27 5 316 Sondre Haukanes Gneist Friidrett M1-14 36:48 6 771 Martin Mjelde Gneist, IL M1-14 37:12 7 700 Stein Henrik Olaussen Aanderaa Data Instruments A/S M35-39 37:42 8 127 Ole-Jacob Birkeli BLOMSTERDALEN M35-39 37:45 9 183 Trygve Halsne Norwegian Meteorological Institute M20-34 38:03 10 5339 Luca Klingenberg BERGEN M20-34 39:12 11 188 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M20-34 39:20 12 5338 Joachim Jordan Fana IL / Freiasvenner M45-49 39:31 13 5393 Alf Johannessen Osterøy IL M20-34 39:58 14 247 Kristoffer Høyheim Necon M20-34 39:59 15 268 Jan Martin Skoge-Antonsen FJELL M40-44 40:03 16 399 Clayton Alves SANDSLI M40-44 40:28 17 328 Tore Stakkkevold BERGEN M35-39 40:47 18 833 Frode Johansen BFG Bergen Løpeklubb M50-54 40:50 19 676 Magne Gyland Dnb-Klubben M40-44 41:15 20 490 Øyvind Sandven Multiconsult M20-34 41:43



Ut fra start: Oskar Tveit-Eriksen og Lars-Morten Tveit.



Eli Anne Dvergsdal hadde kun 1 mann foran seg. Her svinger hun inn mot målgang på Fana Stadion.

20 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 200 Eli Anne Dvergsdal Gneist Friidrett K20-34 17:15 2 422 Tonja Johansen Oilfield, Schlumberger M20-34 19:49 3 107 Mathea Galleberg Fana il K15-19 20:02 4 608 Inger-Marie Schjøtt Lie Dnb-Klubben K20-34 20:05 5 5334 Ronja Furevik Ask Friidrett K1-14 20:21 6 735 Leni Økland Necon K35-39 20:29 7 282 Tiril Hausberg Kåstad Fana IL K15-19 20:47 8 5355 Ingrid Raa Hauge Lærdal IL K20-34 20:52 9 229 Ingvild Grønvoll Kåshagen Necon K20-34 20:53 10 5346 Ingvild Kleivane BERGEN K20-34 21:01 11 567 Cecilie Gjengedal Aker Bergen BIL K40-44 22:08 12 340 Helene Aarvold SØREIDGREND K40-44 22:19 13 212 Victoria Osen Varegg Fleridrett K1-14 22:22 14 47 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 22:48 15 5387 Gro Tufte BERGEN K55-59 23:01 16 585 Silje Knutsen Dnb-Klubben K20-34 23:27 17 31 Anette Langhelle KLEPPESTØ K35-39 23:58 18 605 Rosa-Linn Laastad Dnb-Klubben K45-49 24:13 19 5368 Hanne Kristoffersen LODDEFJORD K35-39 24:20 20 456 Andrea Høyvik BERGEN K20-34 24:39



Nummer 1 og 3 på 5 km: Eli Anne Dvergsdal og Mathea Galleberg. Her mangler Tonja Johansen som tok andreplassen.



Anders Røssevold og Rita Kvamme er i mål etter sine 10 km.



Helene Minde og Åshild Hinna har begge gjennomført 10 km.