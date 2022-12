Ny klasseinndeling ble vedtatt på ISF (International Skyrunning Federation) sin 2022 generalforsamling med fire alderskategorier i stedet for tre. Den nye klasseinndelingen blir:

• Ungdom A (15-16 år)

• Ungdom B (17-18 år)

• Ungdom C (19-20 år)

• U23 (21-22-23 år)

Det betyr f.eks. at Ingeborg Synstnes Hole som er født i 2007 vil være eldst i klasse A, og Ida Waldal som er tre år eldre vil være yngst i klasse C kommende sesong. De to norske jentene tok begge dobbelt-gull i årets mesterskap som ble arrangert i Andorra med deltagere fra 26 land. Norge var her 3. beste nasjon etter Spania og Portugal.

I 2023 går ungdoms-VM i Italia på samme sted som det aller første mesterskapet fant sted i 2016. Nye løyper i SKY-disiplinen tilpasset det nye regelverket vil bli tatt i bruk i dette mesterskapet. Løperne i klasse A og B vil løpe en redusert distanse på ca. 10 km, mens C- og U23-utøverne skal som tidligere ut i en vel løpe 20 km lang løype.

VERTICAL-disiplinen beholder sine parameterne med 1000 m vertikal stigning på maks. 5 km.

Program for Youth Skyrunning World Championships 2023:

04.08 – VERTIKAL – 3,8 km lang med 1033m vertikal stigning

06.08t – SKY – 23 km lang med 2226 m vertikal stigning (C+ U23)

06.08 – SKY – 10 km lang med 1100 m vertikal stigning (A & B)

Hvert land kan stille med maks. seks deltakere i hver klasse/maks. fire pr. kjønn og totalt 18 utøvere.

