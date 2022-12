Siden i vår har to menn i 60-åra skrevet om ungdomskilden. Cato Thunes har hatt en hel artikkelserie i Kondis (og på kondis.no - se pekere nedenfor) om målet: Å løpe maraton under 2.50 etter fylte 60 år og nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum, som så seg i speilet i vår og sa til alle som leser Nettavisen, og det er mange: Nå skal skjeen tas i en annen hånd. Kiloene skulle vekk og i Valencia 4. desember skulle maraton løpes på under 4 timer.



Cato Thunes er på plass i Valencia og har hentet startnummeret, men en mindre avrivning i akillessenen gjør det umulig å løpe. Stavrum annonserte for noen dager siden Gikk ned 23 kg og skulle løpe maraton – så kom skrekkbeskjeden: Han hadde fått Covid 19.



Men nå om de som skal løpe

24 år gamle etiopiske Letesenbet Gidey er på plass i Valencia. Og da ikke bare for å debutere på maraton, men for å sette verdensrekord. Les om fenomenet Gidey på kondis.no.



Hun stiller med egne etiopiske harer med plan om å passere halvmaraton på 1.07. Målet er å slå verdensrekorden på 2.14.04. Med en halvmaratonpers på 1.02.52 burde det være mulig. Er man like god på begge distanser, så er 2.12 en forventet sluttid. Men det vet man ikke før man har prøvd seg på maraton. Og få lykkes så godt i debuten.



Brigid Kosgei, som har verdensrekorden på 2.14.04, har løpt halvmaraton på 1.04.49. Så etter 2 x 1.04.49 = 2.09.38 så tapte Kosgei bare ca. 4,5 min i forhold til persen på halvx2 da hun satte verdensrekorden. Om vi summerer Gideys 1.02.52 x 2 blir det 2.05,44. Hun kan altså plusse på 8 minutter og likevel sette rekord. Vi forstår godt rekordambisjonene.

Fem norske menn henger seg på elitedamene

De øvrige damene har fått fartsholdere til passering halv på 1.10 for gruppe 1 og 1.11 for gruppe 2. Bak damene i gruppe 2 har fire norske menn tenkt å henge seg på.



Å løpe etter damer får en ny mening i Valencia. Kristian Ulriksen forteller at Magnus Erstad, Vegard Ølstad, Håvard Haukenes (vår internasjonale kappgjenger). Rolf Steier og han selv vil jakte damene.



Kristian har en pers på 2.21.36. Hans mål er å slå Ingrid Kristiansens norske rekord på 2.21.06. Om han kan klare det i Valencia, lover han ikke, I så fall må han løpe med negativ splitt, siden 2 x 1.11 blir 2.22.



Sølv i EM: Skjalgs Zerei Mezngi overrasket i München. Han gjorde et rykk en drøy runde før mål og ledet nesten til målstreken, men var jublende glad også for sølv. (Foto: Arne Dag Myking)



Zerei Mezngi debuterer også på maraton

Vår sølvvinner på 10.000 m i EM i München gjør også en spennende maratondebut i Valencia. Siden han løp halvmaraton i København i september på 1.00.01 har han trent i høyden i Kenya. Han kom tilbake til Norge for 8 dager siden, så maratonløpet vil gå på den 9. dagen etter høydeoppholdet. Han har trent med en gruppe løpere, blant annet europerekordholderen på halvmaraton, Julian Wanders. Dette kan dere høre mer om i NRK-podkasten: "I det lange løp"



Zerei skal følge gruppe 2 av fartsholdere som løper i 3.00-fart per km, dvs. fart til litt over 2.06. Klarer han det, blir det tidenes nest beste maraton av en nordmann. Sondre Nordstad Moen har norgesrekorden med 2.05.46.



Verdensmesteren fra sommerens VM, etiopiske Tamirat Tola, er en av de største favorittene i feltet. Han har 2.03.39 som pers. Best pers har Getaneh Molla, Etiopia med 2.03.35. Nå svenske Samuel Tsegay, tidligere fra Eritrea, som vant årets Sentrumsløp, stiller også. Han har en fortid som en av verdens beste løpere og har en fersk pers på maraton på 2.06.53 fra i fjor, men han har ikke vist samme formen i år.



Svenske David Nilsson, som ofte har løpt i Norge, satser på å forbedre persen på 2.10.09. Også Zereis treningskamerat fra Kenya-oppholdet, sveitsiske Julian Wanders, stiller i Valencia med store forhåpninger.



Sverige har også en dame i eliteklassen til start. Det er Carolina Wikström som har 2.26.42 som pers.



Andre norske

Valencia Marathon publiserer ingen startliste, så Kondis har på ingen måte full oversikt over norsk deltakere. Men noe vet vi. På damesida stiller Ida Bergsløkken som har løpt her i Valncia før. Hun løp i 2019 på gode 2.43.31. Anette Killerud Ødegård fra Vidar, som løp halvmaraton i Jessheim Vintermaraton på 1.23.54 er etter informerte kilder påmeldt til maratonløpet og kan nok komme seg under 3 timer.



To av Norges beste veteraner skal også delta. Vera Nystad, som fyller 77 år om noen dager, har allerede klasserekorden i verden. Tromsøs gode veteran, Alf B Dahl, vil også prøve å snuse på den norske aldersrekorden for 65-69-åringer. Den er på 3.03.35 og er hele 24 år gammel. 67 år gamle Alf har i år løpt halvmaraton 1.26.29 i Midnight Sun Marathon og kan kanskje klare det?



Vi håper selvsagt at det er mange flere norske, men det har ikke vært lett å få startplass. Løpet var fulltegnet med 30.000 deltakere seks måneder før løpet, men noen har fått plass via en venteliste.

Valencia Marathons nettside

Viaplay sender streaming fra Valencia Marathon søndag fra 07.45



Kan hun sjokkere enda en gang? Etiopiske Gidey debuterer på maraton i Valencia søndag?



