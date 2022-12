(Alle foto: Arne Dag Myking)

Med en klar målsetning om å ta løyperekorden i Maratonkarusellen satte Tor-Aanen Kallekleiv av gårde på maratondistansen under årets siste løp, Hans-Jacobs minneløp. Den gamle løyperekorden tilhørte Tage Augustson, satt i januar 2020. Og i Maratonkarusellen er opplegget slik at løyperekorder premieres med opptil 10.000 kroner. Det legges 1000 kroner i potten for hver gang det ikke settes rekord, og nå var denne summen kommet opp i maksimumsbeløpet på 10.000 kroner. Som altså Tor-Aanen Kallekleiv kunne innkassere etter dagens løp.

Og den nye rekordholderen åpnet den første milen nokså likt med et skjema til den tidligere rekorden på 2:29:46, men deretter plukket han sekund for sekund gjennom løpet sitt, og i mål stoppet klokken på 2:28:50. På sin andre av de to rundene fikk han som avtalt drahjelp av Martin Karlsen, som for tre uker siden vant Jessheim Vintermaraton.

Til speaker Bjørn Tore Kronen Taranger kunne den nye rekordholderen etter løpet fortelle at han ikke drev mye med lange treningsøkter spesielt for maraton: – Jeg har fire langturer i år over to en halv mil. Det viser at det går an selv om man trener hardt og kort, innrømmet Tor-Aanen Kallekleiv.

Bak vinneren ble det et ganske jevnt oppgjør mellom Jan Tore Tellefsen og Håvard Berland med Jan Tore i mål 18 sekunder foran Håvard.

Beste kvinne på helmaratondistansen ble Marita Bertelsen. Hun har vært på pallen i Maratonkarusellen tidligere, men denne gangen ble det altså helt til topp, foran Gro Anita Aartun Imsland og Liv B. Jegteberg Lystad.

Det var denne gangen vinterlige forhold i Maratonkarusellen, men temperatur ned mot minus fem grader, i hvert fall før solen kom opp. Men det var ikke vind, og heller ikke særlig glatt, bare litt rim enkelte steder i løypen.

Halvmaraton, som startet 11:30, halvannen time etter helmaraton, fikk mere sol. Her ble beste kvinne Pia Kloster foran Malene Hjorteland og Anaïs George-Molland. Halvmaraton menn ble vunnet av Christopher Bergsagel Wiggen foran Andreas Ytredal Akse og Håvard Nakken Follesø.

Løyperekorden er i boks. Etter en intensiv sluttspurt kan Tor-Aanen Kallekleiv stoppe klokken på ny løyperekord på helmaraton i Maratonkarusellen. Løpsleder Morten Hauso jubler med, selv om arrangørene nå må ut med 10.000 kroner i permiepenger.



Martin Karlsen var drahjelp for Tor-Aanen Kallekleiv på siste halvpart av løpet, noe han satte stor pris på: – Det var veldig, veldig fint å få den hjelpen. Det var han som tilbød seg til og med. Men dette er bare barnemat for ham.



Jan Tore Tellefsen tok en andreplass på maraton i sin debut på dsitansen. Men han er ikke fersk med løping, han ligger høyt oppe på Kondis-statistikken for årets løp både på 5 og 10 km og halvmaraton for sin aldersklasse. Og han syntes det gikk helt greit med maratondistansen, så vi få sikkert se mere til ham her.

Det var stille og vinterlig i løypen langs Kalandsvannet. Her er Stig Kongsvik i front for en liten gruppe maratonløpere.



Marita Bertelsen ser ganske ubesværet ut på den første runden på helmaraton, som hun også vinner.



Odd Gunnar Tveit syntes det var akkurat passelig temperatur for å løpe i kortbukse og singlet.



Gro Anita Aartun Imsland føler seg sterk på den første runden, og hun tar også en andreplass på maraton. Her er hun omgitt av Øystein Dybdahl og Geir Jensen.



Isabel Aarnes representerer Romerike Ultraløperklubb.



Kjellaug Fjordheim løper for Kristiansand Løpeklubb.



Nicole Mills er amerikaner.



Liv B. Jegteberg Lystad er entusiastisk som alltid.



Jan Wilhelm Werner er en veteran som er med på å arrangere Maratonkarusellen.



Trygve Andresen.



Inge Asbjørn Haugen kommer seg akkurat under 6 timer i sin 642 maraton.



Deltagerne fikk en helt spesiell og særpreget medalje fra dette Hans-Jacobs minneløpet.



Etter løpet er det samling i gymsalen på Fana Stadion for medaljeseremoni.



Premiepallen helmaraton: Jan Tore Tellefsen, Tor-Aanen Kallekleiv og Håvard Berland. Og her er også sjekken for utbetalingen for den nye løyperekorden.

20 beste menn helmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 148 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Team Trivest Menn 35-39 2:28:50 2 2179 Jan Tore Tellefsen BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 2:39:25 3 143 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb / Equinor BIL Menn 40-44 2:39:44 4 2163 Erlend Hjelle Bjørgvin Løpeklubb Menn 23-34 2:43:20 5 1495 Johan Nyland Sk Vedavågen Karmøy Menn 23-34 2:44:11 6 2161 Trygve Andresen Varegg Fleridrett Menn 40-44 2:47:21 7 1261 Ole-Jacob Knutsen-Berge STRAUMSGREND Menn 45-49 2:49:38 8 76 Stein Henrik Olaussen Varegg / Øl og Kondis Menn 35-39 2:51:04 9 2132 Arne Dingstad Rong ÅGOTNES Menn 40-44 2:55:20 10 75 Ole Guterud BERGEN Menn 23-34 2:56:23 11 2117 Mattias Tuori Dis run Club Menn 40-44 2:56:38 12 1506 Erling Hagen Telesport Bergen Menn 50-54 2:57:53 13 2158 Stig Kongsvik Hyllestad IL Menn 35-39 2:58:12 14 2103 Stein Tore Vinterstø Fil Aks-77 Menn 45-49 2:59:06 15 2136 Richard Lunde Gullars Menn 35-39 2:59:40 16 1510 Thomas Hjertnes Bjørgvin Løpeklubb Menn 23-34 3:01:29 17 2165 Dag Erik Torgersen BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 3:05:41 18 2114 Knut Erik Johannesen Mandal og Halse IL-Friidrett Menn 23-34 3:05:53 19 2113 Frode Johansen BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 3:07:23 20 1518 Geir Nygård Førde IL Menn 50-54 3:19:05



To av tre på premipallen helmaraton kvinner: Gro Anita Aartun Imsland og Marita Bertelsen.

Resultater kvinner helmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1499 Marita Bertelsen Asics Frontrunner Kvinner 23-34 3:21:39 2 2116 Gro Anita Aartun Imsland Vindafjord IL / Team Imsland Kvinner 45-49 3:41:22 3 96 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis Kvinner 60-64 4:01:11 4 2125 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb Kvinner 35-39 4:01:53 5 2182 Kjellaug Fjordheim Kristiansand Løpeklubb Kvinner 65-69 4:09:56 6 2195 Nicole Mills AMSTERDAM Kvinner 45-49 4:19:23 7 2140 Anne Grethe Kvist Bergen Triathlon Club Kvinner 50-54 5:59:12





Liv B. Jegteberg Lystad mottok også hedersbevisningen for "5 på bergensk jord", maraton altså.

Halvmaraton



Pia Kloster ble beste kvinne på halvmaraton.

Resultater kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1513 Pia Kloster BERGEN Kvinner 35-39 1:24:20 2 1239 Malene Hjorteland BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 23-34 1:27:16 3 2108 Anaïs George-Molland Gular, IL Kvinner 23-34 1:28:18 4 1483 Leni Økland BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 1:30:05 5 1098 Ingri Birkeland Osterøy IL Kvinner 35-39 1:30:34 6 1057 Svetlana Sorokina BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 1:36:50 7 2168 Solveig Vannes HSI Kvinner 45-49 1:38:41 8 1081 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne Kvinner 50-54 1:39:45 9 2185 Karina Boge MATHOPEN Kvinner 23-34 1:44:14 10 1501 Johanna Haaland Loddefjordløperne Kvinner 50-54 1:44:54 11 2181 Tonje Fløystad Ebats Kvinner 55-59 1:47:43 12 1342 Aud Kari Lønning STRUSSHAMN Kvinner 45-49 1:48:22 13 2137 Silje Mikkelsen ULSET Kvinner 35-39 1:50:03 14 134 Oddny Ringheim Vik IL Kvinner 60-64 1:53:26 15 2177 Torbjørg Kjoberg BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 55-59 1:57:21 16 1237 Janne Jensen Kalandseid IL Kvinner 50-54 1:57:46 17 1487 Mona Tvedt BLOMSTERDALEN Kvinner 50-54 1:59:21 18 131 Marit Ryland SØREIDGREND Kvinner 55-59 2:12:01



Premiepallen kvinner halvmaraton: Malene Hjorteland, Pia Kloster og Anaïs George-Molland.



En fjerdeplass til Leni Økland etter at hun har hatt en litt trøblete høst med skader og sykdom.



Karina Boge.

Premiepallen menn halvmaraton: Andreas Ytredal Akse, Christopher Bergsagel Wiggen og Håvard Nakken Follesø.

20 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2146 Christopher Bergsagel Wiggen Gular, IL Menn 20-22 1:13:07 2 2153 Andreas Ytredal Akse Hyllestad IL Menn 20-22 1:16:28 3 2154 Håvard Nakken Follesø Equinor BIL Menn 35-39 1:17:08 4 1484 Trond August Flatås Haugesund Triatlonklubb / Bergen Medisinske Løpeklubb Menn 20-22 1:17:25 5 1289 Espen Utgård Sæther LAKSEVÅG Menn 23-34 1:17:55 6 1079 Stian Bråten Johannessen Bagn IL / FM Gruppen Menn 23-34 1:18:27 7 1497 Tor Arne Klepsvik BAKKASUND Menn 40-44 1:19:35 8 2183 Vegard Austevoll Kalandseid IL Menn 23-34 1:21:29 9 2099 Eirik Fjellanger STRAUMSGREND Menn 23-34 1:21:41 10 80 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag Menn 50-54 1:21:58 11 1402 Nils Rune Sæthre Framo BIL Menn 50-54 1:22:42 12 2178 Knut Stensland Sotra Sportsklubb Menn 40-44 1:23:50 13 1062 Glenn Ryland BERGEN Menn 23-34 1:23:53 14 2152 Bjarte Haugland Varegg Fleridrett Menn 40-44 1:24:42 15 2169 Narvir Sidhu Flat 49 Menn 40-44 1:24:58 16 1491 Tobias Aanes BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 1:26:11 17 1515 Jan Eirik Aske Dalenløperne Menn 45-49 1:26:31 18 2194 Leif Nordland HSI Menn 55-59 1:26:45 19 1478 Morten Torheim Andersen RÅDAL Menn 23-34 1:27:12 20 2124 Bendik Riis Sandviken Puls og Promille Menn 23-34 1:27:12



To løpere fra Osterøy IL: Gisle Raknes og Ingri Birkeland.



Fint og kaldt vær med en lav vintersol over løperne.



Sportsmanden himself, Frode Monsen, løp på gamle tomter