Trude Helen Thomassen reiste langt for å løpe fort



Fra Lakselv: Trude Helen Thomassen er nok blant dem som har reist lengst for å løpe langt i Valencia. (Foto: Kjell Vigestad)



Trude Helen Thomassen debuterte i fjor på maraton som 47-åringen med å vinne Midnight Sun Marathon. Hun løp på 3.03.06, men hadde egentlig som mål å komme under 3 timer. Forholdende i Tromsø var ikke de beste denne junidagen i 2021 med en utfordrende vind.



Seinere på året løp hun Sami Maraton nesten på hjemmebane, i Tana. Da vant hun også dameklassen og nå på en tid under 3 timer: 2.59.19, I sin tredje maraton i Valencia ble det pers igjen med 2.58.01, men denne gangen var det ikke lett å vinne. I Tromsø var det 72 damer hun slo og i Tana 5. Nå var 4186 damer som fullførte inklusive kremen av verdenseliten.



Folk fra 70 grader nord er vant til å reise lang for å kunne delta i noe. Til Tromsø var det 44 mil for Trude. Nå ble det 10 ganger så langt å reise - i luftlinje - til Valencia.



Yngve Vetrhus fra Kristiansand med Vitenskapsmuseet rett bak



Fornøyd: Yngve Vetrhus fra Kristiansand var godt fornøyd med tida som offisielt ble 3.09.56. (Foto: Kjell Vigestad)



Når det gjelder løpstida, så stemmer tida som pulsklokka har registrert og den offisielle tida. Men når det gjelder løpt distanse og antall meter "klatring", så er vi mer i tvil.



Om et løp er helt nøyaktig mål til 42.195 m langs absolutt korteste og strakeste vei, så er det ingen løper som klarer å løpe så kort. Det blir yttersvinger og litt sikk-sakk-løping underveis, Men når pulsklokka måler 400 m lengre enn maratondistansen, så høres det litt for mye ut.



Maratonløpet starter på ei motorveibro rett over målområdet, dvs. 8-10 m høyere enn målet slik at løpet har et netto fall mellom start og mål. Mellom laveste punkt, 1,8 moh. ved havna og et høyeste punkt 20 moh. i gamlebyen, blir det 18 m stigning. I den grad det er motbakker i løypa, er de så slake at man knapt merker dem. Og det er bare ganger denne høydeforskjellen skal forseres, så 61 m elevasjon er trolig også litt for mye.



Valencia Marathon markedsfører seg ikke som verdens flateste maraton. Det er det et annet spansk løp, Sevilla Marathon som gjør. Valencia Maraton kaller seg verdens raskeste, noe som årets løp er et bevis på.



Fotballkamerater fra Korsvoll



Fra fotball til løping: En gang spilte disse voksenfotball sammen i Korsvoll, og vennskapet fra den tida førte dem til Valencia med startnummer på brystet, (Foto: Kjell Vigestad)



Med den kondisen de viste i Valencia kunne de spilt de fleste "trimlag" i senk i slutten av andre omgang. Arnfinn Rekdal, (tv) er ganske sikkert fra samme kant av landet som Rosenborg-treneren med samme etternavn. Han løp på råsterke 2.49.56 og måtte vente en stund på lagkameratene. Men også de viste god kondis og kom i mål som perler på en snor. Sven Pikhardt løp på 3.12.15, Kristian Hoel var minuttet raskere mens løperen på "høyrevingen", Carl Pintzka, kom et par minutter etter i mål.



Imponerende av forhenværende fotballspillere, som alle var godt fornøyd med egne resultater og det god arrangementet i Valencia..



Bjarne Oure fra Jevnaker



Både dansk og norsk: Bjarne Oure er norsk, men likevel registrert som danske i resultatlista. (Foto: Kjell Vigestad)

Språket røper han, det er pære dansk. I hvert fall nesten - selv etter mange år i Norge og et norsk statsborgerskap. Han peker på at han har norsk flagg på T-skjorta. - Litt av hvert, sier han. - og dansk flagg på startnummeret. Forøvrig ble det personlig rekord i dagens løp med 3.13.10.



Ikke lenger sofagris - nå ironman



Hardt og langt: Vanligvis svømmer og sykler Fred Asdal fra Arendal før han løper maraton. Denne gangen ble det kun maraton for mannen bak bestselgeren "Hardt og langt: Fra sofagris til Ironman". (Foto: Kjell Vigestad)

Fred var godt fornøyd med både tida, 3.19.47, og arrangementet. Han holdt jevn fart til 25 km før det gikk litt saktere. Om han fulgte rådene underveis som han gir i boka som kom ut for 11 år siden. Den er fortsatt å få kjøpt. Ikke fordi den selger dårlig, men fordi den er kommet i nytt opplag. Der sier han: "Jeg trener ikke fordi jeg må, men fordi jeg kan".



Johan Bergh - fra triatlon til maraton



Flott løp: Da snakker ikke Johan Bergh om sitt eget løp, men om Valencia Marathon - om arrangementet, om stemningen, ja, alt var perfekt. (Foto: Kjell Vigestad)



Johan var en av flere vi møtte triatlon bakgrunn fra triatlon. Han var godt fornøyd med sitt eget løp på 3.28.33 mens han siste triatlon gikk i Barcelona i oktober.



