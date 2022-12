Jakob er den store favoritten i seniorklassen

Respekten for Jakob Ingebrigtsen er stor, Jeg har ikke sett noen som nevner noen andre som favoritt.. Italia har sin hjemmefavoritt i Yemaneberhan Crippa som vant gull på 10.000 m under EM i München rett foran Zerei Mezngi. Når franske Jimmy Gressier, som ble nr. 3 i fjor, ikke stiller, tynnes det litt i rekkene med vinnerkandidater. Spanske Mohamed Katir er definitivt en opplagt medaljekandidat og kanskje Jakobs hardeste utfordrer.



Terreng-EM er alltid litt forutsigbart. Har møtes gode løpere fra alle distanser fra 1500 m til maraton. Den som har prikket inn toppformen og "har dagen" kan overraske sånn utenom ordinær friidrettssesong. Gjørmete underlag og lange og harde bakker påvirker også resultatet i stor grad, men slikt påvirker tilsynelatende Jakob i liten grad, - i hvert fall i forhold til europeiske konkurrenter.



Av de seks uttatte norske seniorløperne har Jacob Boutera meldt sykdomsforfall. Ingen av de øvrige fem har deltatt i verken terreng-NM lang løype eller i nordisk mesterskap i år. De er med andre ord tatt ut på "mistanke" om at de er bedre enn de som har forsøkt å kvalifisere seg via mesterskapene, - og det er de trolig også. Det var flere som hadde lyst til å kvalifisere seg til EM og som gjorde det bra i NM/nordisk, som stiller spørsmålstegn med grunnlaget uttaket er gjort på.



I tet: Filip Ingebrigtsen løp sterkt i terreng-EM i 2019 og vant uten å måtte ta ut alt. Utenom hans mange gode 1500 m-løp var dette Filips beste lange løp så langt i karrieren. (Foto: Kjell Vigestad)

Både Henrik og Filip Ingebrigtsen er "usikre kort". Skader har satt dem ut i lang tid. Men de har også bevist et skyhøyt toppnivå. Henrik har blitt U23-mester i terreng-EM og Filip overbeviste stort da han vant seniorklassen i EM i Tilburg i 2018. Narve Gilje Nordås og Per Svela har begge vist god form i store deler av sommersesongen, så uttaket er greit nok. Og det er et sterkt lag. I fjor tok Norge bronse i lagkonkurransen på tross at kun Bjørnar Sandnes Lillefosse løp opp mot sitt beste. I år kan de kanskje havne litt høyere opp på pallen.



Det må vel noteres at samtlige fem på det norske laget er vokst opp i Sandnes eller på Jæren!





Karoline og Meraf: Med en runde igjen dro Karoline Bjerkeli Grøvdal opp farta og en etter en av konkurrentene måtte slippe. Svenske Meraf Bahta var den som hang på lengst og sikret seg dermed sølvmedaljen. (Foto: Per Inge Østmoen)



Karoline Bjerkeli Grøvdal er en av tre store favoritter

Fire år på rad, fra 2016 til og med 2019, har Yasemin Can henvist Karoline til sølv- eller bronseplass. Hun ble som 20-åring hentet av det tyrkiske forbundet direkte fra Kenya, fikk nytt navn og har tatt mange EM-gull for Tyrkia, fire av dem i terreng-EM. I fjor var Can ute av form på høsten og ble bare nr. 14 i Dublin. Konstanze Klosterhalfen var skadet store deler av sesongen og kom til EM dårlig trent, etter eget utsagn, og ble nr. 5. I sommer har de begge vist god form. Can vant 10.000 m og Klosterhalfen 5000 m i EM i München da Karoline slet med ryggskade.



Det kan bli et veldig spennende oppgjør på søndag. Karoline har hatt sin beste sesong noensinne og er god både på bane, asfalt og i terrenget. Vi holder en knapp på at det kan bli gull til henne i år også, men det blir spennende. Dagsformen kan bli avgjørende.



Sverige med godt seniorlag for damer



Lagbronse til Sverige i fjor: Optimismen var stor i år for at Sverige kunne klatre et trinn eller to opp på pallen, men etter Meraf Bahtas sykdomsforfall blir ikke det så enkelt. (Foto: Per Inge Østmoen)



Sverige stiller også sterkt i EM. Meraf Bahta, som tok sølv i fjor bak Karoline, har blitt syk rett før EM. Det svekker deres gullsjanser etter lagbronsen i fjor. Samrawit Mengsteab tok bronse i 2019 og ble nr. 6 i fjor. Nå blir Sara Lahti deres sterke kort år. Hun har vunnet to løp i World Athletics Cross Country Tour i høst og vil definitivt være med å kjempe om medalje også individuelt. Sara Christiansson blir nå trolig Sveriges tredje tellende løper og må løpe litt fortere i år enn i fjor om det skal bli laggull til Sverige.



Karoline er enslig norsk deltaker i seniorklassen. Det er ikke fordi Norge har dårlig med langløpere på kvinnesiden. Blant de 100 beste på årets 10 km-statistikk i Europa er hele 10 fra Norge. Og det er den beste statistikkreferansen i forhold til nivået for 8 km terrengløp. Det stiller mange kvinner i EM som er dårligere enn de norske - som ikke får delta. Med Karoline som nr. 1 og to damer til rundt 30. plass, så ville det blitt en god plassering i lagkonkurransen.



Stemoderlig behandling av senior damer?

Nordiske mestere: Norge ble beste lag i Nordisk mesterskap i terrengløp for en måned siden, men det var ikke bra nok til å få delta i EM. (Foto: Arne Dag Myking)



De to beste fra terreng-NM er tatt ut til EM, og de løper i U23-klassen. Det kan være en årsak til at NFIF ikke tok ut et par damer også i seniorklassen. De har jo tatt ut de beste i NM!. NFIF har også brukt økonomi som et argument. Det er et dårlig argument siden European Athletics betaler for fire damer og en leder fra ankomst flyplassen i Torino til avreise, Så det er økonomisk sett en billig representasjon. Europaforbundet ønsker en storsamling for hele friidrettsfamilien rundt dette mesterskapet og vil ha breiest mulig deltakelse.



Det er påmeldt 72 damer fra 21 land i senior damer og 61 i klassen U23 damer. Og bare en av våre 10 damer blant de 100 beste i Europa, er funnet verdig en plass i EM. For øvrig er Karoline nr. 2 på 10 km-statistikken for senior og Kristine er nr. 1 på U23-statistikken.



Nå er nivået blant norske langdistansejenter veldig jevnt. Så om Kristine Meinert Rød og Andrea Modin Engesæth løper i U23-klassen, så blir ikke et seniorlag vesentlig dårligere av den grunn. Norge vil som lag uansett være på beste halvdel i lagkonkurransen. NFIF bør heller tenke på hvor lite forbundet gjør for langdistansedamer. Nordisk mesterskap i terrengløp er eneste representasjonsoppgaven de har, og der ble Norge nordisk mester for lag - uten Karoline.



OBS: kondis.no kommer med info også om U20- og U23-klassene i løpet av lørdag



TV-sendinger fra EM

EM i terrengløp blir sendt på TV flere steder:

NRK 2 sender kvinner og menn senior fra kl. 12.25 til 13.50.

NRK sender også fra U20-klassene fra kl. 9.30 til 10.30 på NRK-TV (nettsending).

Kommer etterhvert her: I tillegg sendes alt på Europeans Athletics' sider med engelsk kommentar.

Svensk TV (SVT play) sender fra kl. 11.25 med alt fra U23-klassene og seniorklassene.

European Athletics med podcast med Ingeborg Østgård som gjest i siste episode

Den norske troppen til EM i terrengløp 2022:

Menn U20 – 6 km 09:35:

Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL

Esten Hansen-Møllerud Hauen, FIK Ren-Eng

Abdullahi Dahir Rabi, IL Runar

Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett

Simen Gløgård Stensrud, Ull/Kisa IL

Kvinner U20 – 4 km 10:03:

Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng

Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

Maren Halle Haugen, IL Runar

Ina Halle Haugen, IL Runar

Menn U23 – 8 km 11:30:

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Kvinner U23 – 6 km 12:03:

Kristine Meinert Rød, Oppegård IL

Andrea Modin Engesæth, IL Runar

Kvinner senior – 8 km 12:33:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Menn senior – 10 km 13:10:

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes IL

Henrik Børkja Ingebrigtsen, Sandnes IL

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

Jacob Boutera, Ull/Kisa IL - Forfall 9. desember - ingen ny løper tatt ut.

Per Svela, Ull/Kisa IL



Slik gikk det i høstens terrengmesterskap:

Hør intervjuer med to av de norske deltakerne:

