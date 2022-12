U20 menn: Det kan bli "same procedure as last year"

I fjor ble norsk sølv i begge U20-klassene. Ingeborg Østgård og Abdullahi Rabi sørget for det. I U23-klassen ble det fjerdeplass til Magnus Tuv Myhre etter at han lenge hadde lagt på tredjeplassen. Nå holder disse tre alderen i år også. Med et år mer med trening og erfaring, så burde det gå enda bedre i år. Men så enkelt er det ikke.



Alle disse tre har hatt en glimrende sommersesong, men det har også flere av konkurrentene. De to danskene som tok gull og bronse holder også alderen i år for U20-gutter. Axel Vang Christensen var klar vinner i fjor. Vi er litt usikker på hvor han står i år fordi han har konkurrert lite. Han løp 3000 m hinder i sommerens EM i München og snublet i et hinder og ble liggende skadet på løpebanen. Han ble dratt ut av løpebanen av en konkurrent som stoppet for å hjelpe han.



Norsk-dansk pall i 2021: Abdullahi Rabi, Axel Vang Christensen og Joel Lillesø. (Foto: Kjell Vigestad)



Rapportene forteller at Axel Vang Christensen nå er helt bra etter skaden og har trent godt inn mot terreng-EM. Abdullahi Rabi er også godt forberedt. Han satte europeisk U20-rekord på 10.000 m på Bislett i sommer med 28.11.71. Han er med andre ord tidenes beste junior i Europa på 10.000 m. Det skulle borge for en medalje og kanskje også gull, men det er mye som skal klaffe om det skal bli seier.



Joel Lillesø, som ble nr. 3 i fjor, er også blant de store favorittene. Han vant 5000 m i U20-EM i fjor med klar margin. Det blir nok den som behersker underlaget og utfordringene ellers i løypa som vinner av disse tre, men det er flere som vil kjempe om gullet. Ikke minst iren Nicholas Grigg som er nr. 2 på 3000 m-statistikken i U20-klassen i år. Nr. 1 på 3000 m er vidunderbarnet Nils Laros, som er bare 17 år. Han ble imidlertid syk i denne uka og har meldt forfall.



Briter er alltid farlig når det gjelder terrengløp. De har en kultur for det som gjør at Storbritannia er suveren ener når det gjelder medaljer i terreng-EM siden starten i 1994. Det er to briter på 3.og 4. plass på 5000 m-statistikken. Men alt summert opp så tror jeg likevel mye blir som i fjor med en nordmann og to dansker i kamp om gullet.



Norsk lagmedalje?

Det kryr av talenter på det norske U20-laget. Innsatsen i nordisk mesterskap var formidabel med firedobbel seier, men da deltok ikke de tre som tok alle medaljene i fjorårets EM. Hvis noen på det norske laget overrasker og får plassering blant de 10-15 beste, kan det fort bli medalje også for det norske laget.



U20 kvinner:

Kan Ingeborg Østgård ta medalje også i år?

Vinneren i U20-klassen i fjor har rykket opp i klasse U23. Ligger da veien åpen for Ingeborg? Her det mange skjær i sjøen. Ilona Mononen fra Finland ble nr. 4 i fjor og er så absolutt blant de største favorittene i år. Danske Sofia Thøgersen ble litt skuffende "bare" nr. 15 i fjor - som 16-åring. I nordisk mesterskap for en drøy måned siden slo hun Ingeborg. Sofia er så definitivt en gullfavoritt, kanskje den største.



Gullfavoritt: Finske Ilona Mononen er her fotografert etter U20-EM-gullet på 3000 m i Tallinn i fjor. Der ble Ina Halle Haugen nr. 3. I Torino møtes de igjen sammen med gode løpere som har andre spesialdistanser. (Foto: Kjell Vigestad)



Selv om Ingeborg har hatt en god sesong og forbedret seg en del fra i fjor, og da ikke minst på 800 m, er det flere på europastatistikken som har bedre tider enn henne på litt lengre løp. Det er tre jenter som har 5000 m-tider fra 15.38 til 15.43. Men de to beste på 5000 m stiller ikke i EM, så det øker de norske medaljesjansene. Dessuten har Ingeborg prioritert kortere løp, og det var på 1500 m hun i fjor ble U20-vinner i EM.



Det kan, som for guttene, bli flere nordiske løpere høyt oppe på resultatlista. Og kanskje kan Ingeborg overraske i år også.



U23 menn:

Magnus Tuv Myhre sikter seg inn på medaljen som glapp i fjor

Det er få som nevner Magnus Tuv Myhre som medaljekandidat, men det er han. I fjor ble han nr. 4 i klassen. Siden har han tatt store steg og 7. plassen på 10.000 m i EM i München forteller at han kunne gjort det godt også i seniorklassen her i Torino. Men iren Efrahim Gidey og briten Charles Hicks er de største favorittene.



Magnus er årets norgesmester i seniorklassen fra terreng-NM i Bergen, men der deltok ingen av dem som er tatt ut på Norges seniorlag til morgendagens EM.



Skal forsvare gullet: Charles Hicks er fotografert på lørdagens pressekonferanse i Torino hvor han trodde siktet på å vinne i år også etter gode resultater den siste tiden i USA hvor han studerer. (Foto: Kjell Vigestad)

Løypekartet: